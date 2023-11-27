Ailesi korku içinde: 80 yaşındaki kadın mirasını sevgilisine bırakacak

Evsiz bir adama aşık olan ve mirasını ona bırakmak isteyen 80 yaşındaki kadın, ailesini dehşete düşürüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 80 yaşındaki Carolyn Holland, kendisinden 23 yaş küçük olan David Foute ile evinde tamirci olarak ufak tefek işler yaparken tanıştı.

Ancak 57 yaşındaki Foute’a sadece birkaç hafta içinde “derinden aşık” olduğunu iddia eden Holland, bu tavırlarıyla ailesini korkutmaya başladı.

Karanlık bir geçmişi olan Foute, Holland’la tanışmadan önce eski bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf etti, bu da onu çeşitli paranoyalara sürükledi.

Kendisi Amerikan süpermarket zinciri Walmart’ın herkese mikro çip takmayı planladığına inanan bir komplo teorisyeni. Hatta polisin mağazaya saldırı amaçlı olduğuna inandığı boru bombaları yapmaktan hapse atıldı.

“ARKADAŞLIĞA İHTİYACI OLAN YALNIZ BİR KADIN…”

Holland’ın kızları Susan ve Sally ise annelerinin aşık olduğuna inanmıyorlar. Yalnız, yaşlı bir kadının arkadaşlığa ihtiyacı olduğunu ve “kurnaz” bir yabancının bundan faydalandığını düşünüyorlar.

80 yaşındaki dul kadın da aşkıyla ilgili olarak, “O, bana şefkatli ruhuyla özel bir şey verdi. Çok şey paylaşıyoruz. Onun kişiliğini seviyorum ve gitmesinden nefret ediyorum.” şeklinde konuştu.

Holland ve merhum kocası Joe, milyonlar değerinde bir emlak portföyüne sahiplerdi. Kızları, “genç sevgilinin” mülkler konusunda dolandırıcı olduğunu iddia ediyorlar. Özellikle de Holland’ı mülklerinden ikisini satmaya ikna ettiğinde…

Holland, mülkün satışıyla birlikte, Foute’a 17 milyon TL (600 bin dolar) verme sözü vermişti. Ancak çeki bozdurmadan önce Holland, Foute’un aşı programının hükümetin bir kontrol süreci olduğunu söylemesi nedeniyle aşı olmayı reddetmesinin ardından Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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