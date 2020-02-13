Akyaka’da koruma altındaki sazlıklar kesildi

Muğla'nın Ula ilçesinde Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Akyaka Kadın Azmağı kenarında, Bani Restoran önünde koruma altındaki sazlıkların bir bölümü kesildi. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, tahribatın incelenmesi, sorumluların bulunup cezai işlem yapılması için Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği Akyaka'daki Kadın Azmağı kenarındaki turistik işletmeler kendilerine alan kazanmak için nadir görülen su kuşları ve su samurlarının yaşamı için çok önemli sazlıklara zarar veriyor. Üç yıl önce de azmak kenarındaki bir otelin işletmecilerine bu nedenle para ve hapis cezası verilmesi de tahribatı durduramadı.

BÖLGE BÜYÜK RANT BASKISI ALTINDA

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği geçtiğimiz günlerde Bani Restoran önündeki sazlıkların kesildiğini belirleyince Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü'ne dilekçe verdi. Dernek üyesi A. Serdar Denktaş, bu tahribatların işletmelerin ticari alanlarını yasa dışı şekilde genişletme gayretleriyle gündeme geldiğini belirtti, “Aslında Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin her yeri büyük rant baskısı altında. Azmak kıyı alanlarını hala işletmeye devam eden MUÇEV Turizm Ltd. Şirketi de buraları özel şirketlere kiralarken sadece aldığı paraya bakıyor, kiralayan şirketlerin hukuksuz işgallerine, doğa tahribatlarına göz yumuyor. Özellikle doğal sit alanlarının koruma derecelerinin düşürülmesi ve imar barışı gibi uygulamalar da rantçıların iştahını daha da kabarttı” dedi

GÖKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA YÖNETİM PLANI NE OLDU?

Yazın ve uzun tatil günlerinde azmağın tatilcilerin, günübirlikçilerin de yoğun baskısı altına girdiğini hatırlatan Denktaş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve bu kontrolsüz kullanımların önüne geçilmesinin hedeflendiği Gökova Özel Çevre Koruma Yönetim Planı neredeyse iki yıl geçmesine rağmen hala onaylanarak yürürlüğe girmedi. Hiçbir sorumlu kurum üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor, herkes sorumluluğu diğerlerine atıyor. Çok yönlü tehdit altındaki Gökova ÖÇKB ve onun kalbi Kadın Azmağı ise gittikçe sıradanlaşıyor, ekolojik değerlerini yitiriyor.”