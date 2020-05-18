Döllenmeden sonraki 24 saat içinde, bebeğiniz olacak yumurta hızla birçok hücreye ayrılır. Hamileliğin sekizinci haftasında bebeğinizi embriyodan fetüse dönüşür. Tipik bir gebelik yaklaşık 40 hafta sürer ve bu haftalar üç trimestere ayrılmıştır. Şimdi, anne karnında bebek oluşumu nasıldır? Merak edilenlere gelin daha yakından bir göz atalım.

Bebeğin küçük bir hücre kitlesinden tamamen gelişmiş bir bebeğe kadarki gelişimi önemli ve heyecan verici bir süreçtir. Anne adayları bebeğin oluşum safhalarının nasıl olduğunu merak eder. İşte size bebeğin anne karnında gelişim süreci ile ilgili bilmeniz gereken detaylar…

Her ay, vücudunuz iki yoldan biriyle sonuçlanabilecek bir üreme döngüsüne girer. Adet döneminiz devam edecek veya hamile kalacaksınız. Bu döngü, üreme yıllarınızda – ergenlikten menopoza kadar – sürekli olarak gerçekleşir. Hamilelik kadının adet döngüsünün kesintiye uğradığı bir dönemdir ve döllenme ile başlar; yani annenin yumurtasının erkeğin (babanın) spermi ile birleşmesiyle.

Hamileliğin başlangıcı da aslında son adet döneminizin ilk günüdür. Buna gebelik yaşı veya adet yaşı denir. Son döneminizin ilk gününün tarihi, bebeğinizin doğum tarihini belirlerken önemli bir tarihtir. Hamilelik üç trimestere ayrılmıştır. Bu sürelerin her biri 12 ila 13 hafta sürer. Her üç aylık dönemde, hamile bir kadının vücudunda ve gelişmekte olan fetusta değişiklikler meydana gelir. İşte bebeğin anne karnında hafta hafta gelişim süreci…

ANNE KARNINDA BEBEK OLUŞUMU

GEBELİKTE 1-2-3. HAFTA

Gebeliğin 3. Haftasında kadının yumurta hücresi döllenir. Döllenmenin 5. gününde blastokist adı verilen canlı doku, rahim içinde oluşma evresini oluşturur. 7-10 günlük süreçte rahim içine yerleşerek kendini gösterir. Bu dönemde gebeliğin tespit edilmesi biraz daha zor bir durumdur. Bazı annelerde vajinal kanama görülebilir. Nişan adı verilen bu leke uzun bir akıntı değildir. Genellikle hamilelik belirtisi olabilir. Anne adayının hormonlarının yükselmesi ile annede gerginlik, halsizlik ve mide bulantısı şikayeti görülebilir.

GEBELİKTE 4. HAFTA

Bu hafta aslında ortalama 5. Haftaya denk gelmektedir. Bebeğin kalp ve sinir sistemi bu dönem gelişmeye başlar. Ultrasonda aynı zamanda kan ve hamilelik testinde görülebilir. Akciğer ve dalak oluşumu başlar aynı zamanda kas ve iskelet sistemi ve üreme organları oluşmaktadır.

GEBELİKTE 5. HAFTA

(6.HAFTA)

Embriyoda artık baş, boyun ve yüz gelişimi başlamaktadır. El ve kolları bu haftalarda kendini göstermeye başlar. Bu haftanın sonunda ortalama 3-5 mm enlerine ulaşır. Bu dönemde gebelik hormonlarının yükselmesiyle bazı fizyolojik değişiklikler başlamaktadır.

GEBELİKTE 6. HAFTA

(7.HAFTA)

Bu hafta ultrasonda bebek tam olarak görülmeye başlar. Bu dönem bebeğin yüzü şekillenmeye kulak burun çukurları oluşmaya başlar. Kafası büyüyerek belirginleşir. Kollar ve bacaklar biraz daha belirginleşir. Gebelik tarihinden emin olmayan anneler bebeğinin bu haftaki gelişimine göre doğum süresi hesaplayabilirler.

GEBELİKTE 7. HAFTA

(8. HAFTA)

İç organlarından karaciğer ve dalak gelişimi tamamlanarak el ve ayakları da oluşmaya başlamıştır. Kıkırdak gelişimi devam ederek kulak kepçesi, ağız üst ve dudak ve damak oluşumu başlamaktadır. Bebeğin boyu ortalama 10-13 mm ve 1 gr ağırlığındadır.

GEBELİKTE 8. HAFTA

(9.HAFTA)

Bu dönem bebek amniyotik sıvıda yüzmeye başlar ve hareketleri daha da sıklaşır. Süt dişleri ve tat alma tomurcukları harekete geçerek form kazanmaya başlamaktadır. Yüz özelikleri belirginleşmeye başlar aynı zamanda saçları da çıkar.

GEBELİKTE 9-10. HAFTA

Bu dönem bebeğin cinsiyetini öğrenmek daha kolay olacaktır. Üreme organları gelişmeye başlamıştır. Vücut gelişmekte ve kafa vücuda oranla daha büyüktür. İskelet kıkırdaktan çıkarak kemikleşmeye başlıyor. Bu dönem 7.7 gr ağırlığına ulaşabilir.

GEBELİKTE 11-12 HAFTA

Çocuğun yüzü bu dönem iyice belirginleşmeye başlamaktadır. 20 tane süt dişlerinin tomurcukları oluşmaya başlıyor. Henüz damarların çok aktif olmasından dolayı vücudu kırmızı ve çok incedir.

GEBELİKTE 13-16. HAFTA

Bebeğin kalp atışı artık doppler'dan (normal ultrasona benzeyen bir tıbbi görüntüleme yöntemi) duyulabilir. Parmaklar ve ayak parmakları daha belirgindir. Göz kapakları, kaşlar, kirpikler, tırnaklar ve saçlar oluşur. Dişler ve kemikler yoğunlaşır. Bebeğiniz baş parmağını emebilir, esneyebilir, gerebilir ve ifade yapabilir. Sinir sistemi çalışmaya başlar. Üreme organları ve genital organlar artık tamamen gelişmiştir ve cinsiyeti ultrasonda görebilir.

GEBELİKTE 17-20. HAFTA

Bebeğin hareket ettiği hissedilebilir. Saç bebeğin kafasında büyümeye başlar. Bebeğin omuzları, sırtları ve tapınakları lanugo adı verilen yumuşak, ince bir saçla kaplıdır. Bu saç bebeğinizi hipotermiden korur ve genellikle bebeğin ilk yaşam haftasının sonunda dökülür. Bebeğin cildi vernix caseosa denilen beyazımsı bir kaplama ile kaplanmıştır. Bu maddenin bebeğin cildini uzun süre amniyotik sıvıya maruz kalmaktan koruduğu düşünülmektedir. Bu kaplama doğumdan hemen önce dökülür.

GEBELİKTE 21-24. HAFTA

Bebeğin cildi kırmızımsı renkte, buruşuktur ve damarlar bebeğin yarı saydam cildinde görülebilir. Bebeğin el ve ayak parmakları görülebilir. Gözleri açılır ve ışığa tepki verebilirler. nabzı harekete veya seslere cevap verir. Bebek hıçkırırsa sarsıntıyı fark edebilirsiniz. Eğer bebek erken doğmuş ve yoğun bakımda ise; 23. haftadan sonra hayatta kalma şansı yüksektir.

GEBELİKTE 25-28. HAFTA

Bebek olgunlaşmaya ve vücut yağ rezervlerini geliştirmeye devam eder. Bebeğinişitme duyusu tamamen gelişmiştir. Pozisyonunu sık sık değiştirir. Ses, acı ve ışık dahil olmak üzere uyaranlara yanıt verir. Amniyotik sıvı azalmaya başlar. Yedinci ayın sonunda yaklaşık 30-35 santim uzunluğunda ve 1-1.5 kg ağırlığındadır. Erken doğmuşsa, bebeğin yedinci aydan sonra hayatta kalması muhtemeldir.

GEBELİKTE 29-32. HAFTA

Bebeğin daha fazla tekme attığı fark edilebilir. Bebeğin beyni hızla gelişir, görebilir ve duyabilir. Çoğu iç sistem iyi gelişmiştir, fakat akciğerler hala olgunlaşmamış olabilir.

GEBELİKTE 33-36. HAFTA

Bebek büyümeye ve olgunlaşmaya devam eder: akciğerler neredeyse tamamen gelişmiştir. Bebeğin refleksleri gelişmiştir, böylece göz kırpabilir, gözlerini kapatabilir, başını çevirebilir, seslere, ışığa ve dokunmaya yanıt verebilir. Bebek dünyaya gelmeye hazırdır. Bebek alan darlığı nedeniyle daha az hareket eder. Bebeğin pozisyonu, doğum için kendisini hazırlamak üzere değişir. Bebek pelvisine düşer. Genellikle, bebeğin başı doğum kanalına doğru iner.

GEBELİKTE 37-38-39. HAFTA

Bebek doğmak için beklemektedir. Verniks tabakasından ve lugano tüylerinden neredeyse tamamen kurtulur. Bebek 48 cm uzunluğunda ve yaklaşık 3.25 kg ağırlığındadır.