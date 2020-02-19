Anne sütü bebekler için en uygun beslenmeyi sağlar ve bebeğin yaşamının ilk altı ayında ihtiyaç duyduğu her şeyi, doğru oranlarda içerir. Anne sütü protein açısından zengindir ve faydalı bileşiklerle doludur. Peki, anne sütünün faydaları nelerdir? Anne sütü neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bebeğinizin yaşamının ilk 1000 günü, hamileliğinizin ilk gününden 2 yıla kadar, kritik bir büyüme ve gelişme dönemini temsil eder. Bebekler için anne sütü, en eksiksiz beslenme, büyüme, bağışıklık ve gelişim için bir dizi fayda sağlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hem siz hem de bebeğiniz için emzirmenin uzun süreli faydaları nedeniyle yalnızca en az altı ay emzirmenizi önerir.

ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Anne sütünün sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar içinde en etkili seçenek olan anne sütü, antibiyotik niteliğindedir. Isı derecesi bebeklere göre olan bu süt, kesinlikle sterildir. 2 yaşına kadar anne sütü ile beslenen bebeklerde çene ve diş gelişiminin çok daha sağlıklı olduğu görülür. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklerinin yanında anne sütü, bebeğin ruhsal, bedensel ve zekâ gelişimine yardımcı olur.

* Emzirmenin etkileyici bir dizi sağlık yarar vardır.

Anne sütü bebeğinizde aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok hastalık riskini azaltabilir:

– Orta kulak enfeksiyonları: 3 veya daha fazla aylık özel emzirme riski% 50 oranında azaltırken, herhangi bir emzirme bunu % 23 oranında azaltabilir.

– Solunum yolu enfeksiyonları: 4 aydan fazla özel emzirme, bu enfeksiyonlar için hastaneye yatma riskini% 72’ye kadar azaltır.

– Soğuk algınlığı ve enfeksiyonlar: Sadece 6 ay boyunca emzirilen bebeklerin ciddi soğuk algınlığı ve kulak veya boğaz enfeksiyonlarına yakalanma riski% 63’e kadar daha düşük olabilir.

– Bağırsak enfeksiyonları: Emzirme, emzirme durduktan sonra 2 aya kadar görülen bağırsak enfeksiyonlarında % 64’lük bir azalma ile bağlantılıdır.

* Anne sütü sağlıklı kilo alımını teşvik eder ve çocukluk çağı obezitesini önlemeye yardımcı olur. Süre ayrıca önemlidir. Çünkü her ekstra emzirme ayı çocuğunuzun gelecekteki obezite riskini % 4 azaltır.

– Bağırsak dokusu hasarı: Preterm bebeklerin anne sütü ile beslenmesi, nekrotizan enterokolit insidansında yaklaşık % 60’lık bir azalma ile bağlantılıdır.

– Ani bebek ölümü sendromu: Emzirme, 1 ay sonra % 50 ve ilk yıl % 36 oranında ölüm riskini azaltır.

– Alerjik hastalıklar: En az 3-4 ay boyunca emzirme, % 27-42 oranında astım, atopik dermatit ve egzama riskinde azalma sağlar.

– Çölyak hastalığı: İlk gluten maruziyeti sırasında emzirilen bebeklerin çölyak hastalığı geliştirme riski % 52 daha düşüktür.

– Enflamatuar bağırsak hastalığı: Emzirilen bebeklerin çocuklukta enflamatuar bağırsak hastalığına yakalanma riski geliştirme yaklaşık % 30 daha az olabilir.

– Diyabet: En az 3 ay boyunca emzirme, tip 1 diyabet (% 30’a kadar) ve tip 2 diyabet (% 40’a kadar) riskinde azalma ile bağlantılıdır.

– Çocukluk çağı lösemisi: 6 ay veya daha uzun süre emzirme, çocukluk çağı lösemi riskinde % 15-20 azalma ile bağlantılıdır.

* Emzirilen bebekler daha az ağlarlar. Anne sütünün içerdiği maddeler bebeği rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar.

* Anne sütü, bebeğinizin virüs ve bakterilerle savaşmasına yardımcı olan antikorlar içerir. Emzirmek bebeğinizin astım veya alerji riskini azaltır. Ayrıca, ilk 6 ay boyunca sadece herhangi bir ek besin olmadan emzirilen bebeklerde kulak enfeksiyonları, solunum yolu hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, şeker hastalığı ve ishal daha az görülür.

* Emzirme bebeğin çene ve dişlerinin doğru gelişimini destekler. Ayrıca, emzirilen bebeklerde diş çürükleri daha az görülür.

* Anne sütü alan bebeklerin zekâ düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.

EMZİRMENİN ANNE SAĞLIĞINA FAYDALARI

Emzirme, göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve anemi risklerini azaltır. Rahimin eski haline dönmesini sağlarken, annenin aşırı kan kaybetmesine engel olur. Emzirmenin anneyi idrar yolu enfeksiyonlarından koruduğu da bilinir. Ayrıca emzirme, anne ve bebek arasında kuvvetli bir bağın oluşması yönünde oldukça faydalıdır.