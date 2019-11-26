Arı sokması nasıl anlaşılır? İşte arı sokması belirtileri…

Ağaçlık alanlarda arı sokması sık görülen bir durumdur. Eğer arı sokmasına alerjiniz varsa veya defalarca sokulursanız, acil tedavi gerektiren ciddi bir reaksiyonunuz olabilir. Peki, arı sokması nasıl anlaşılır?

Arı sokmaları, geçici ağrı ve rahatsızlıktan şiddetli bir alerjik reaksiyona kadar değişen durumlara neden olabilir. Arı sokması belirtileri çoğu zaman azdır. Soktuğu bölgede aniden keskin bir yanma hissi oluşabilir. Peki arı sokması nasıl anlaşılır? İşte arı sokması belirtiler…

ARI SOKMA BELİRTİLERİ

HAFİF REAKSİYON

-Ciltte kızarma görülebilir.

-Hafif bir şişlik meydana gelebilir

ORTA TEPKİ

Arı veya bir böcek tarafından sokulan kişi aşağıdaki belirtilerle daha güçlü bir reaksiyon gösterebilir.

-Aşırı kızarıklık

-Ertesi gün yavaş yavaş büyüyen iğnenin yerinde şişlik

Orta dereceli reaksiyonlar 5-10 gün içinde çözülme eğilimindedirler. Eğer geçmiyorsa doktorunuza başvurabilirsiniz.

ŞİDDETLİ ALERJİK REAKSİYON

Arı sokmalarına karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon potansiyel olarak yaşamı tehdit edicidir ve acil tedavi gerektirebilir. Arı veya başka bir böcek tarafından sokulan kişilerin küçük bir kısmında hızlı bir şekilde anafilaksi gelişir.

Anafilaksi belirtileri ve semptomları şunları içerir:

-Zor nefes alıp verme

-Kaşıntı, kızarıklık ve soluk cilt

-Mide bulantısı, kusma veya ishal

-Bilinç kaybı

-Boğaz ve dil şişmesi

-Baş dönmesi veya bayılma