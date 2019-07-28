Aşık Ali Nurşani’nin Engin Nurşani için yardım çağrısına Haluk Levent yanıt verdi!

Ünlü halk ozanı Aşık Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu, Haluk Levent destek açıklaması yaptı.

Twitter üzerinden takipçilerine seslenen Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani’nin gırtlak kanserine yakalandığını herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Halk ozanı Ali Nurşani’nin oğlu Engin Nurşani gırtlak kanseri hastalığına yakalandı. Neyim varsa verdim ama artık yetmiyor diyen Ali Nurşani sosyal medyadan yardım talebinde bulundu.

İLK DESTEK HALUK LEVENT’TEN

Ali Nurşani’nin yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent anında cevap verdi. Levent, “Ozan Ali Nurşani’nin gırtlak kanseri olan oğlu Engin Nurşani’nin yanında olacağız” notunu paylaştı.

BAKAN KOCA DA DESTEK VERECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Nurşani ailesine destek vereceklerini, “Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim” sözleriyle ifade etti.