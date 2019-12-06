AYM, Atatürk’ün vasiyetini bulamadı

AYM, AOÇ arazilerinin farklı amaçlarla kullanılıp, kiraya verilmesini öngören kanunun iptal davasında “Mevcut tapu kayıtları ve belgeler nazara alındığında bu arazinin AOÇ'ye şartlı veya mükellefiyetli olarak geçtiği tespit edilememiştir” ifadesine yer verdi.

ÜYELER İSTİFA ETSİN

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise “AYM, bu kararla ‘Mülkiyet hakkı ve şartlı bağış hakkı yok' diyor. Atatürk'ün şartlı bağış belgesi olmasına rağmen, ‘Tapuya şerh konulmamış' diyerek reddediyor. Bununla AOÇ talanının önünü açıyor. Kanunun iptal istemini oy birliği ile reddeden AYM üyeleri, oy birliği ile istifa etsin” dedi ve Atatürk'ün bağış belgesini açıkladı.

CHP, AOÇ Kanunu'nda geçen yıl yapılan değişiklikle alan üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 29 yıllığına yapılaşma ve imar değişikliği konusunda yetki tanıyan düzenlemenin iptali istemiyle AYM'ye başvurmuştu. Dava dilekçesinde, AOÇ arazisinin Atatürk tarafından Başbakanlık'a gönderilen 11/6/1937 tarihli yazı ile Hazine'ye bağışlandı, bu bağışlamanın şarta bağlı ve mükellefiyetli bir işlem olduğu vurgulandı. AYM ise AOÇ'un, “Atatürk'ün özel mülkiyeti” olduğuna dair bir kayda rastlanmadığını savundu ve başvuruyu reddetti.