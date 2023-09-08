Batmanlı Ahmet’in hedefi Guinnes

Batman'da yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Çelik, 25 yıldır topladığı antika ve fosilleri kendi işlettiği kafede sergiliyor. 50 ile 1200 yıllık arasında değişen 7 bin 100 parçalık koleksiyonuyla dünyanın en geniş kapsamlı sivil müzesine sahip olma hedefi olan Çelik, 10 bin 100 parçaya ulaşması halinde Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanacak.

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Batman’da 25 yıl önce vefat eden anneannesinden kalan eski eşyaları atmaya kıyamayan Çelik, zamanla koleksiyonculuğa merak saldı. Türkiye’nin birçok yerinde gördüğü eski eşyaları toplamaya başlayan Çelik, bugüne kadar içinde eski paralar, resimler, eski cep telefonları, radyolar, fosiller, mutfak eşyaları olan 7 bin 100 parça topladı.



50 İLE 1200 YILLIK EŞYALAR

Çelik, topladığı eşyaları kafesinde sergilemeye başladı. 50 ile 1200 yıllık olan eşyaları gören müşterilerin geçmişle gelecek arasında bağ kurduğunu söyleyen Çelik, dünyanın en geniş kapsamlı sivil müzesi ünvanını alarak Guinness Rekorlar Kitabına girmek için başvurduğunu ancak kendisine 10 bin 100 parça gerektiğinin söylendiğini ifade etti. Çelik, geriye kalan 3 bin parçayı alarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na gireceğini söyledi.

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ

Ahmet Çelik, “Anneannemden kalan eşyaları atmaya kıyamadığım için toplamaya başladım. Sonrasında ilgim arttı ve Türkiye’nin birçok yerinden antika eşyalar topladım. Bu eşyaları kafemde sergileyerek geçmişle geleceği bir araya getirmeyi amaçlıyorum. Bu sayede insanlar geçmişe yolculuk yapabiliyor” dedi.

Çelik, “10 bin 100 parçaya ulaşarak dünyanın en geniş kapsamlı sivil müzesi ünvanını almak istiyorum. Bu ünvanın Batman’dan çıkmasını istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için çok çalışıyorum” diye konuştu. (DHA)