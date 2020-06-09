Genellikle pamukçuk olarak adlandırılan ağız yaraları, bebeklerde yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan biridir. Ağız yaraları bebeklerde sıkıntılı durumlara yol açmaktadır. Peki, bebeklerde ağız yaraları nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Ağız yaraları yenidoğan her 10 bebekten 2 ya da 3'ünde ve daha çok normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde görülür. Dil üzerinde, yanak aralarında, damakta ya da dudak üzerinde kendini belli eden ağız yaraları hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. Bebeklerde ağız yaraları nasıl geçer? İşte cevabı…

AĞIZ YARALARI HAKKINDA

Ağızda oluşan yara ve aftlar konuşma, yutkunma ve çiğneme gibi fonksiyonları yerine getirmede zorluğa sebep olarak gündelik yaşamı olumsuz yönde etkiler. Ağız yaraları dudak, dil ve dil altı, damak, diş etleri ve yanakların iç kısmında görülür.

Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerde doğum sırasında anneden bebeğe geçen mantar enfeksiyonlarına bağlı olarak ağız çevresinde veya ağız içinde yaralar görülebilir. Bağışıklık sistemi problemi olmayan bebeklerde bu lezyonlar kendiliğinden geçer. Ayrıca emen bebeklerde ağız içinde pamukçuk denilen beyaz lezyonlar görülebilir. Ağız ve diş bakımını yeterli düzeyde yapmayan ve ağız hijyeni bozuk çocuklarda da pamukçuk görülebilir. Çocuklarda ateşli hastalıklar sırasında nadiren de olsa uçuk izlenebilir.

Bebeklerde ağız yaraları çoğu zaman 2 yaşına kadar süreklilik gösterebilir. İlk defa anne ve baba olan kimseler bu durumdan endişe ederler ve bebeklerinin bakımı ile neler yapacaklarını öğrenmek isterler. Bebeklerde ağız yaraları en doğru tedavi yöntemleri sayesinde kısa sürede geçer.

BEBEKLERDE AĞIZ YARALARI NASIL GEÇER?

Bebeklerde genellikle pamukçuk olarak görülen ağız içi yaraları, fark edildiği zaman doktora başvurulması gerekir. Doktorun tavsiye edeceği ilaç/ilaçlar yaraların iyileşme sürecini kısaltarak tamamen iyileşmesini ve bebeğin rahat etmesini sağlayacaktır. Ayrıca bebeğinizin bu sıkıntılı durumları yaşamasını engellemek için bazı yöntemler deneyebilirsiniz. İşte ağız yaralarını doğal yöntemlerle iyileştirmek için yapabileceklerinizden bazıları…

BAL VE ZERDEÇAL

Antiseptik ve antibakteriyel özellikler taşıyan zerdeçalı bal ile karıştırarak ağızda yaralı bölgeye sürebilirsiniz. Bu yöntem acıyı hafifletecek ve yaranın iyileşmesini sağlayacaktır. 1 yaşından küçük bebekler için bal tüketimi önerilmez.