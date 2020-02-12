Bebeklere oturma nasıl öğretilir? Bebeklerde oturma dengesi nasıl sağlanır?

Bebeklere oturma nasıl öğretilir? Bebeklerde oturma dengesi nasıl sağlanır?

Her ebeveynin dört gözle beklediği anlardan biri de bebeğinin kendi başına oturabileceği zamandır. Bebeğinizin bağımsızlığını kazandığı bu adım bebeğinizin ve sizin artık bulunduğunuz ortamda daha rahat zaman geçirmenize yardımcı olabilir. Peki, bebeklere oturma nasıl öğretilir? Bebeklerde oturma dengesi nasıl sağlanır?

Bebekler oturmaya başladığında artık daha iyi vakit geçirirken, anneler de ev işlerini artık yarım bırakmak zorunda kalmayabilirler. Mutfakta yemek yaparken halıda oturur ve sizi izleyebilir. Ev işlerinizi yaparken oturur ve oyuncakları ile eğlenceli vakit geçirebilir.

Bebekler oturma eylemini yavaş yavaş kazanırlar. Sürünme döneminde bir hayli çalıştırdığı kaslarını artık kullanma zamanı gelir. İlk denemelerde sürekli yana devrilebilirler. Ancak zamanla kendileri tek başına oturamaya başlayabilirler. Öyleyse bebeklerin desteksiz oturmaları için neler yapabiliriz? İşte bebeklerde oturma dengesini sağlamak için bazı ipuçları;

OTURMA DÖNEMİ ÖNCESİ ACELE ETMEYİN

Bebekler 4 aylık dönemlerinde oturma girişiminde bulunabilirler. Ancak kendi başlarına oturması 9. aya kadar devam edebilir. Bebeklerin oturmaları için acele etmek doğru bir davranış değildir. Bu nedenle bebeğin öncelikle dengesini sağlaması, gövde kaslarının gelişmiş olması ve boynunu tutabilmesi gerekir.

OTURMAYA HAZIRLIK

Bebekler doğduktan sonra boyun, sırt ve karın bölgesi zamanla güçlenir. Yatarken ayakları ile tekme atması, kafasını kaldırıp size bakması kaslarının geliştiğini gösterir. Bebeğinizin bu kaslarını geliştirmek için yatıyorken pozisyonunu devamlı değiştirin ve kollarını uzatması ve boynunu tutabilmesi için ona yardımcı olun.

OTURMAYA BAŞLANGIÇ

Bebeğiniz ortalama 4 aylık olduğunda artık başını tutmaya başlayabilir. Bebeğinizi bir koltuğa oturtup yan kısımlarına yastıkla destekleyerek bir müddet oturmasını sağlayın. Başlangıçta yana düşme riski çok yüksektir fakat zamanla oturma süreleri daha çok uzamaya başlayabilir.

DESTEK VEREMEYE DEVAM EDİN

Bebeğiniz oturduğunda artık devrilmeden dengesini sağlayabiliyorsa artık yastık kullanmanıza ihtiyacınız kalmayabilir. Bebeğinizi güvenli bir yere oturduktan sonra sırtına bir minder ile destekleyin. Elinizi çektiğiniz an oturmaya devam edebilir. Bu dönemde gözünüz sürekli bebeğinizin üstünde olmalı. Kısa zaman sonra bebeğinizin artık desteksiz bir şekilde oturduğunu göreceksiniz.