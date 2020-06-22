Fesleğen, lavanta ve ada çayı ailesinin bir üyesi olan biberiye bitkisi genellikle Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Biberiye yağı da bu bitkinin yapraklarından buhar damıtma yoluyla elde edilen keskin odun kokulu bir yağdır. Ağrı kesici, anti bakteriyel, dezenfektan, anti kanser, anti mantar, anti enfeksiyon, antioksidan, iltihap giderici özellikleriyle tam bir şifa kaynağı olan biberiye yağının faydaları nelerdir? Biberiye yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Antik Yunanistan ve Roma’da hafızayı güçlendirdiği düşünülen biberiye yağı kutsal kabul edilmiştir. Hem Yunanlılar hem de Romalılar, biberiyeyi düğünler de dahil olmak üzere hemen hemen tüm festivallerde ve dini törenlerde yaşam ve ölümü hatırlatmak için kullandılar. Biberiye, Akdeniz’e özgü kokulu bir bitkidir ve ismini Latince “ros” (çiğ) ve “marinus” (deniz) anlamına gelen “denizin çiyi” anlamına gelir. Hem fiziksel hem de ruhsal sorunların tedavisinde etkili olan biberiye yağı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Biberiye yağı faydaları nelerdir? Biberiye yağı neye iyi geliyor? İşte cevapları…

BİBERİYE YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

– Kan dolaşımını hızlandırır.

– Sinirleri uyarır ve güçlendirir.

– Mide ve bağırsakları uyararak sindirime (özellikle yağlı yiyecek yendiğinde) yardımcı olur.

– Mide gazlarını giderir.

– Safra salgılarını artırır.

– İdrar söktürürcüdür.

– Balgam söktürürcüdür.

– Kas ve eklem ağrılarını dindirir.

– Mikroplara karşı etkilidir.

– Antibakteriyeldir.

– Kansere karşı koruyucudur.

– Kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcıdır.

– Tansiyon ve kolesterolü dengeler.

– Gribe karşı korur.

– Enfeksiyon ve iltihaplara karşı etkilidir.

– Öksürüğü keser.

– Sinir sistemini uyarır.

– İştahı baskılayarak kilo vermeye yardımcı olur.

– Karaciğer enzimlerini düzenler.

– Romatizma ağrılarını dindirir.

– Bronşit ve sinüzitte tedavi edicidir.

– Vücudu arındırır.

– Saç dökülmesini önler.

– Hafızayı güçlendirir.

– Karın ağrısına iyi gelir.

– Cilt hücrelerini yeniler.

– Selülit oluşumunu engeller, var olanları giderir.

– Uykusuzluğa iyi gelir.

– Halsizliğe karşı etkilidir.