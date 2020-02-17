Bodrum’da esnaf yaralarını sarıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cuma günü başlayıp cumartesi gece yarısına kadar devam eden şiddetli sağanak yağışta 50 işyeri ve 300'e yakın ev sular altında kalmıştı. Bodrum Belediyesi, dere yataklarının taşması sonucu çamurlu su altında kalan ev ve işyerleri temizlemek için hummalı bir çalışma başlattı.

Muğla Bodrum’da yaklaşık 36 saat süren sağanak yağışın faturası ağır oldu. Özellikle Yalıkavak, Turgutreis, Bitez mahallelerinde taşan ve tıkanan derelerden cadde ve sokaklara taşan çamurlu sel suları 50’si işyeri olmak üzere 300’e yakın evi de sular altında bıraktı. Evleri ve iş yerleri çamurlu sel suları altında kalan vatandaşlara Bodrum Belediyesi’nin itfaiye ve zabıta ekipleri yardıma koştu. İş makinaları tıkanan dereleri açtı, cadde ve sokaklar temizlenirken çamurlu sular altında kalan ev ve iş yerleri de temizlenmeye başlandı.

YÜZLERCE YAZLIK SU ALTINDA

Yalıkavak’ta yaşayan evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Ercüment Yaka “Dere yataklarında yeterli temizlik yapılmadığı gibi çöp ve atıklarla dolu. Sel suları gidecek yer bulamayınca ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Ayrıca onlarca yazlık kapalı olduğu için şu anda o evlere müdahale yapılamıyor. Yazlıkçıların kapatıp gittiği evler de sular altında. Esnaf ve vatandaş, çamurlu sel sularının verdiği zarardan kurtulmaya çalışıyor” diye konuştu.

ZARAR ZİYAN TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yalıkavak Pazaryeri üzerindeki dere yatağının, atılan bahçe atıkları ve çöp nedeniyle tıkandığını belirten ekipler, iş makineleriyle derede temizlik yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de dükkanları dezenfekte etti. Bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

