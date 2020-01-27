Bronşiolit genellikle kış ve ilkbaharda 2 yaşından küçük çocukları etkiler. Bronşiolitin sebebi çoğu zaman virüslerdir. Peki, Bronşiolit nedir? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

2 aydan daha az veya hiç anne sütüyle beslenmemiş bebekler, sigara dumanına maruz kalan bebekler, doğuştan gelen kalp veya akciğer sorunu bulunan bebekler ve premature doğan bebeklerin diğerlerine göre daha yatkın oldukları bronşiolit hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Bronşiolit nedir? Belirtileri ve tedavisi…

BRONŞİOLİT NEDİR?

Bronşiolit , bebekler arasında yaygın bir akciğer enfeksiyonudur. Öksürük, hırıltılı bir solunum ve nefes almada zorluklara neden olabilir. Bronşiolit, akciğerlerin küçük havayollarında tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir durumdur. Hastaneye yatacak kadar nefes darlığına sebep olması, tekrarlama riskinin oluşu nedeniyle aileleri endişelendiren bir hastalıktır.

Bronşiyolit, soğuk algınlığına benzer semptomlarla başlar, ancak öksürük, hırıltılı solunum ve bazen nefes almada zorluk çeker. Bronşiolit belirtileri birkaç gün ila hafta, hatta bir ay sürebilir.

Çocukların çoğu evde tedavi ile iyileşir. Çocukların çok küçük bir yüzdesinin hastaneye yatırılmayı gerekir.

BRONŞİOLİT BELİRTİLERİ

İlk birkaç gün boyunca bronşiolit belirtileri ve semptomları soğuk algınlığına benzer:

– Burun akması

– Tıkalı burun

– Öksürük

– Hafif ateş (her zaman mevcut değildir)

Bundan sonra, çocuk nefes aldığında (hırıltı) bir hafta veya daha fazla nefes almada zorluk veya ıslık sesi olabilir. Birçok bebekte ayrıca bir kulak enfeksiyonu (otitis media) gelişir.

BRONŞİOLİT NEDENLERİ

Bronşiolit, bir virüs akciğerlerinizdeki en küçük hava yolları olan bronşiyolleri enfekte ettiğinde ortaya çıkar. Enfeksiyon bronşiyollerin şişmesine ve iltihaplanmasına yol açar. Mukus bu hava yollarında toplanır, bu da havanın akciğerlere serbestçe girip çıkmasını zorlaştırır.

Çoğu bronşiolit vakasına respiratuar sinsisial virüsü (RSV) neden olur. RSV, hemen hemen her çocuğu 2 yaşına kadar enfekte eden yaygın bir virüstür. RSV enfeksiyonunun neden olduğu salgınlar kış aylarında zirve yapar. Bronşiolit de grip veya soğuk algınlığına neden olanlar da dahil olmak üzere diğer virüslerden kaynaklanabilir.

BRONŞİOLİT TEDAVİSİ

Bronşiolit tipik olarak iki ila üç hafta sürer. Bronşiolitli çocukların çoğunluğu evde destekleyici bakım ile tedavi edilebilir. Nefes alabilmek için mücadele etmek, nefes almada zorluk nedeniyle konuşmak ya da ağlamak, aldığı her nefeste homurtulu sesler çıkarmak gibi nefes alma zorluklarındaki değişikliklerde ebeveynlerin uyanık olması önemlidir.

Virüsler bronşiolite neden olduğu için, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan antibiyotikler bu hastalığa karşı etkili değildir. Çocuğunuzda pnömoni gibi ilişkili bir bakteriyel enfeksiyon varsa, doktorunuz bunun için bir antibiyotik reçete edebilir.

Akciğer salgılarının yumuşaması için soğuk buhar yapıcı makineler, balgam sökücüler, önerilir. Burun salgılarının koyulaşmasına engel olmak için sık sık tuzlu sulu burun damlaları ve birkaç saat ara ile burun aspiratörü ile burun temizlemesi yararlıdır. Hastalıkta daralan bronşların açılması için hastaneye başvuruda bronş açıcı ilaçlar buhar olarak verilmesi gerekebilir.

Ateş için paracetamol içeren ateş düşürücüler kullanılmalıdır; aspirin bronşiolit gibi viral enfeksiyonlarda kesinlikle kullanılmaz.

Bronşiolitin (RSV ve rinovirüs) en yaygın nedenleri için aşı yoktur. Bununla birlikte, 6 aydan büyük herkes için yıllık grip aşısı önerilir.

Çok erken doğmuş veya kalp-akciğer rahatsızlığı veya depresif bir bağışıklık sistemi ile doğanlar gibi RSV enfeksiyonu riski yüksek olan bebeklere, RSV enfeksiyonlarının olasılığını azaltmak için ilaç reçete edilebilir.