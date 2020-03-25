Büyükada’da corona virüs sessizliği

Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin her mevsim ziyaret ettiği Adalar’da corona virüs salgını nedeniyle sessizlik hakim. Salgına yönelik tedbirler kapsamında dükkan ve restoranların kapalı olduğu görülüyor. Açık kalan bazı işletmeler ise birkaç gün içinde işletme sahipleri tarafından kapatılacak. Yürüyen ve fotoğraf çekenlerle görmeye alışık olduğumuz Büyükada sokaklarının ise salgın sonrası boş kaldığı görülüyor. Ada halkı ise ‘Evde Kal’ çağrısına uyarak evlerinden çıkmıyor. Dışarıda olan çok az sayıda vatandaş ise ihtiyaçlar doğrultusunda dışarı çıktıklarını ifade ediyor. (DHA)