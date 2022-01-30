Çanakkale Savaşları’na katılan Hintli askerlerin mankenleri sergileniyor

Çanakkale Savaşları'nda, İtilaf Devletleri safında Gelibolu’ya gelen Hint Taburlarına bağlı Sih ve Gurka askerlerinin mankenleri Çanakkale Destanı Tanıtımı Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çanakkale Savaşları’nda, İtilaf Devletleri safında Gelibolu'ya gelen Hint Taburlarına bağlı Sih ve Gurka askerlerinin balmumundan mankenleri oluşturuldu. Hindistan Devleti tarafından Tarihi Alan Başkanlığına verilen dönemin askeri kıyafet ve silahları yaptırılan mankenleri üzerinde sergileniyor.

Açılış törenine; Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Hintli yönetici ve askerler katıldı. Açılış sonrası Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’e Gurka askerlerinin kullandığı özel Nepal bıçağı olan kukhri hediye etti.

Sih ve Gurka askerlerinin mankenleri, Çanakkale Destanı Tanıtımı Merkezi’nde ziyarete açıldı.