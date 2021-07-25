‘Cennet’ten bir köşe

Bursa Yenişehir'de bulunan ve beş yıl önce adrenalin tutuklularının orman içlerinde keşfettiği kanyon bugün, doğa severlerin en uğray yerlerinden biri oldu… Doğanın kalbinde yıllardır gizli kalmış olan kanyonun adı ise Cennet Kanyonu olarak tescillendi. Yarhisar ve Günece köyleri arasında yer alan ve kısa bir süre önce doğa tutkunları tarafından keşfedilen kanyon adrenalin tutkunu insanların tur düzenlediği mekanlardan oldu. Bursa'ya 75 kilometre, Yenişehir ilçe merkezine ise 18 kilometre uzaklıkta olan Cennet Kanyonu, yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda.

Kanyonda şelaleler ve ayrıca küçük bir göl bulunmakta. Zor ve son derece tehlikeli bir parkur olan Cennet Kanyonu'nda bazı yerlerde kayalar geçiş alanını zorlaştırırken, suyun derinliği de 5 metreye kadar ulaşmakta. Türkiye'nin pek çok yerinden adrenalin ve doğa tutkunlarının ziyaret etmeye başladığı Cennet Kanyonu'nda, son aylarda Yenişehir Belediyesi'nin yaptığı düzenlemelerle birlikte Cennet Kanyonu'na olan ilgi daha da arttı. Konuyla ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Cennet Kanyonu'nu doğa turizmine kazandırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaparak, adrenalin ve doğa tutkunlarını, bu kanyonu keşfetmek üzere ilçeye davet etti. Öte yandan kanyon geçişlerinin tehlikeli olduğu bu yüzden dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Efsaneler engel oldu!

Efsaneye göre kanyon girişinde bulunan ‘Girdaplı göl' olarak isimlendirilen küçük göl insanı yutuyordu. Bu söylentiler dilden dile yayılmasıyla herkes buna inanır olmuştu. Yayılan efsane yüzünden de bölge halkı kanyona girmeye korkuyordu. Uzun yıllar bu efsane yüzünden kanyon keşfedilememişti. 2014 yılında ise Bursa'da bulunan Yenişehir Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği (YENDAK) üyeleri kanyonu geçerek buradaki güzellikleri ilk kez görüntülemeyi başardı.