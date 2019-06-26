Ceviz, ceviz ağacından yetişen yuvarlak, tek tohumlu sert kabuklu meyvelerdir. Cevizler sağlıklı yağ, protein ve lif kaynağıdır. Kalp ve kemik sağlığını iyileştirebilir ve diğer yararların yanı sıra kilo yönetimine yardımcı olabilirler. Peki cevizin faydaları nelerdir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Ceviz, Juglans cinsi ağaçların yenilebilir tohumlardır. Akdeniz bölgesinde ve Orta Asya’da ortaya çıktılar ve binlerce yıldır insan beslenmesinin bir parçası oldular. Ceviz en çok aperatif olarak yenir ancak salatalara, makarnalara, çorbalara ve unlu mamullere de eklenebilir. Cevizin sağlığa faydaları da saymakla bitmez… Şimdi, cevizin faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenlere bir göz atalım…

CEVİZ HAKKINDA BİLGİ

Ceviz, C vitamini, B vitaminleri ( B6 vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, pantotenik asit ve folat), vitamin E, kalsiyum, demir, magnezyum gibi mineraller, potasyum, sodyum ve çinko açısından zengin bir kaynaktır.

Cevizin ağırlıkça yüzde 65'i yağ yağ ve yüzde 15 proteindir. Çoklu doymamış yağlar açısından daha zengindir (genellikle “iyi” yağlar olarak kabul edilir) ve alfa-linolenik asit (ALA) olarak adlandırılan nispeten yüksek miktarda omega-3 yağ asidi vardır . Ceviz ayrıca özellikle linoleik asit adı verilen bir omega-6 yağ asidi bakımından zengindir.

30 gram ceviz şunları içerir:

– Enerji: 200 kalori

– Karbonhidrat 3.89 gram (g)

– Şeker: 1 g

– Lif: 2 g

– Protein: 5 g

– Yağ: 20 g

– Kalsiyum: 20 miligram (mg)

– Demir: 0.72 mg

– Sodyum: 0 mg

Ceviz ayrıca;

– Manganez

– Bakır

– Magnezyum

– Fosfor

– Vitamin B6

– Demir

açısından iyi bir kaynaktır.

CEVİZİN FAYDALARI

Cevizin insan sağlığına olası faydalarından bazıları şunlardır:

Kalp sağlığı

Ceviz, kalp sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olduğu gösterilen omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir. Taze çiğ cevizler amino asit 1-arginin ve oleik asit gibi tekli doymamış yağ asitleri (% 72) bakımından zengindir. Ayrıca linoleik asit, alfa-linolenik asit (ALA) ve arakidonik asitler gibi esansiyel yağ asitlerini (EFA’lar) içerir. Cevizin herhangi bir diyete dahil edilmesi, sağlıklı bir lipit kaynağını destekleyerek koroner kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Kilo kontrolü

Ceviz tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur.

Kemik sağlığı

Ceviz, her ikisi de optimal kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içerir . Cevizlerde bulunan esansiyel yağ asitleri vücudun kemik sağlığını güvence altına alır. Üriner kalsiyum atılımını azaltırken kalsiyum emilimini ve birikmesini artırabilirler.

Beyin sağlığı

Ceviz, bellek ve odaklanmanın geliştirilmesine yardımcı olabilecek omega-3 yağ asitlerini içerir. Omega-3 yağ asitleri, iyot ve selenyum ile birlikte beynin optimum düzeyde çalışmasını sağlar. Cevizlerin ayrıca bunama ve epilepsi gibi bilişsel bozukluklardan kurtulma sağladıkları bilinmektedir.

Güçlü antioksidan kaynağı

Ceviz, ‘antioksidan bakımından zengin’ gıdalar listesinde böğürtlenden sonra ikinci sırada yer alır. Kinon juglonu, tanen tellimagrandin ve cevizde bulunan flavonol morin gibi nadir bulunan güçlü antioksidanlar, serbest radikal temizleme gücüne sahiptir. Bu antioksidanlar ayrıca kimyasallardan kaynaklanan karaciğer hasarını önlemeye yardımcı olur.

Metabolizmayı iyileştirir

Ceviz, EFA’larla birlikte, vücuda manganez, bakır, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve selenyum gibi mineraller sağlar. Bu mineraller, büyüme ve gelişme, sperm üretimi, sindirim ve nükleik asit sentezi gibi metabolik aktivitelere katkıda bulunur.

Enflamasyonu azaltabilir

Enflamasyon, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, Alzheimer hastalığı ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın kökenindedir ve oksidatif strese neden olabilir. Ceviz içindeki polifenoller bu oksidatif stres ve iltihaplanma ile mücadeleye yardımcı olabilir. Ellagitanninler adı verilen bir polifenol alt grubu özellikle dahil olabilir Bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, ellagitanneleri, iltihaplanmaya karşı korudukları tespit edilen ürolitinler adı verilen bileşiklere dönüştürür. ALA omega-3 yağ, magnezyum ve ceviz içindeki amino asit arginin de iltihabı azaltabilir.

Uykuyu tetikler

Ceviz, melatonin denilen, vücuda ışık ve karanlık döngüsü ile ilgili mesajları iletmekten sorumlu olan bir bileşik içerir. Melatonin vücut tarafından hali hazırda sentezlendiğinden, ceviz tüketimi, melatoninin kan seviyelerini yükseltir ve böylece uykuya neden olur. Bu nedenle ceviz yemek uyku iyileştirmek için harika bir yol olabilir.

Sperm kalitesini artırır

Günde 70 ons ceviz yemek, sağlıklı genç erkeklerde sperm kalitesini artırır diyor araştırmacılar. Yine bir başka araştırmaya göre de günde 75 gram ceviz yemek, 21 ila 35 yaş arası sağlıklı erkeklerde spermin canlılığını, hareketliliğini ve morfolojisini arttırmaktadır.

Cildinizin parlamasını sağlar

Ceviz, cildinizin serbest radikal hasarını önleyen ve kırışıklıkları ve yaşlanma belirtilerini önleyen B vitaminleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Bu yüzden uzun süre parlayan cilt istiyorsanız, ceviz yiyin.

Daha uzun yaşamanıza yardımcı olur

Haftada üç kez bir avuç ceviz yemek daha uzun bir yaşamın anahtarıdır. Bilim adamları bu yenilebilir tohumların kanserden ölme riskini yüzde 40 ve kardiyovasküler hastalıktan en az yüzde 55 düşürdüğünü keşfetti.

Bağışıklığı artırır

Cevizin düzenli tüketimi, çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasını önleyebilen güçlü bir bağışıklık sistemi kurulmasına yardımcı olur.