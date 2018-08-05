Çocuklarda güneş çarpmasına dikkat

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasemin SANCAK
Öğle güneşinde oyuna bırakmayın
Mecbur kalmadıkça çocuğunuzu güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00 – 16.00 saatleri arasında sokağa çıkarmayın.
Susamasını beklemeyin
Güneş çarpmasından korunmanın en önemli yollarından biri, vücudu susuz bırakmamaktır. Çocuklar susadıklarının farkına varamayabiliyor. Bu nedenle çocuğunuzun su tüketimini mutlaka takip edin.
Güneşe çıkarmadan koruyucu sürün
Güneşe çıkarmadan 30 dakika önce 50 faktör ve üstü koruyucu krem uygulayın. Dolayısıyla bu süreden sonra kremi tekrarlamaya özen gösterin.
Sık sık duş aldırın
Güneş çarpmasından koruyan önemli bir faktör de ılık suyla duş almasını sağlamak. Çünkü sık sık yaptırılan duş ile sıcak havalarda artmış olan vücut sıcaklığı düşürülebiliyor.
Açık renk ve pamuklu olsun
Hava giriş çıkışını sağlayan özelliği sayesinde terlemeyi önleyen pamuklu ve açık renkli giysileri tercih edin. Terlettiği için naylon içeriği yüksek giysilerden ise sakının.
Şapkasız ve gözlüksüz olmaz!
Başı direkt güneş ışınından engellemek için şapka ile UVA ve UVB'ye karşı koruyuculuğu olan güneş gözlüklerini tercih edin.