Danimarka Veliaht Prensesi Mary’den samimi açıklamalar

Danimarka Prensesi Mary, 50 yaşına girerken annesi Henrietta Etta Donaldson'ı kaybetmenin acısının hâlâ taze olduğunu ve onun tavsiyelerini daha sık hatırladığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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5 Şubat’taki 50. doğum günü öncesinde Eurowoman Magazine’e konuşan Avustralya doğumlu dört çocuk annesi Veliaht Prenses Mary, yaşının ona olaylara yeni bir bakış açısı kazandırdığını, artık kendi içinde daha fazla dinlenebildiğini ve daha fazla cesaret edebildiğini söyledi.

Ayrıca bu yıl az temsil edilen ve savunmasız topluluklarda çalışmalarına devam etmeyi, şiddet, yalnızlık ve keder gibi konularda daha yüksek sesle konuşmayı planlıyor ve “herkesin ait olma hakkı vardır” diyor.

Prenses Mary’nin annesi Henrietta 1997 yılının sonlarında kalp rahatsızlığından vefat etmişti.

Mary, annesinin ölümünden sonra sadece birkaç kez halka açık olarak ve trajedinin onun üzerinde nasıl büyük bir etkisi olduğundan bahsetti.

Mary, yirmili yaşlarındaki annesini kaybetmenin acısını anlattı: “Çok erken oldu. Bu kadar yakın ve kişisel olduğunu görmek çok zor, ama yaşlandıkça birlikte geçirdiğiniz zamanın değerini bir hediye olarak takdir etmeyi öğreniyorsunuz. Ve kayıp, başka türlü sahip olamayacağınız bir şey sunar: Güçlü bir insan yapar. Annemle daha fazla vakit geçirmeyi çok isterdim. O benim bir parçam.”

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