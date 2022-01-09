Deniz aygırlarının nesli tehlike altında

Mors olarak da bilinen su aygırlarının geleceği aşırı avlanma ve küresel ısınma ile birlikte tehdit altında.

Sozcu.com.tr

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Mors olarak da anılan deniz aygırları (Odobenus rosmarus), Kuzey Kutbu denizlerinde yaşayan yarı sucul bir tür…

Hassas bıyıkları ve uzun dişleri nedeniyle türler arasında oldukça farklı olan morslar, bin 700 kiloya ulaşan ağırlıklarıyla, okyanuslarda yaşayan en büyük ikinci memeli türü. Etobur olan morslar, yaklaşık 100 metre derinlikte ve karanlık sularda yiyecek bulmalarına yardımcı olan yaklaşık 450 adet çok hassas bıyıklara sahiptir.

Morsların, okyanus zemini ve kum altında gizli yiyecek ortaya çıkarmak için hem hava hem de su akışını tortu içine sürgün ettikleri biliniyor. Avları ise; istiridye dahil salyangoz, solucan, kalamar, ahtapot ve hatta bazı yavaş hareket eden balık türleri. Görünüşleri oldukça sevimli olan morsların nüfusları ise ne yazık ki hızla azalmakta.

18'inci yüzyıldan bu yana giderek artan avlanma ve insan faaliyeti, son zamanlarda küresel ısınmaya bağlı olarak azalan buz miktarıbu azalmanın başlıca nedenleri. Tam nüfus büyüklüğü bilinmemekle birlikte, Kuzey Kutup Dairesi'nin buzla kaplı sularında 200.000 ila 250.000 arasında Mors olduğu tahmin ediliyor.

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