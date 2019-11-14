Diyabete karşı hangi besinleri tüketmeliyiz?

Günümüzün salgın hastalıklarından diyabetten korunmada dengeli ve düzenli beslenmenin önemine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz hastalığa kalkan olan gıdaları anlattı.

14 Kasım ‘Dünya Diyabet Günü' kapsamında konuşan Melike Şeyma Deniz, “Diyabete yakalanmadan önlem almak için hareketli olalım, beslenmemize dikkat edelim, aşırı yağ ile karbonhidrattan kaçınalım. Kilo ve tansiyonumuzu takip edelim” dedi ve diyabet düşmanı besinleri şöyle sıraladı:

YOĞURT: Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma; günde 1 kase yoğurt tüketmenin tip 2 diyabet riskini yüzde 18 azalttığını ortaya koyuyor. Diyabete karşı önleyici olduğu gibi diyette mutlaka olması gereken bir besin olan yoğurt, sütten daha kolay sindirilir. Bu sayede, laktoz intoleransı olan bireyler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Bireyler ihtiyaçlarına göre; günde 1-2 kase yoğurt tüketebilir. Yoğurt ana öğünlerde tüketilebileceği gibi, ara öğünler için de doyurucu ve kan şekerini dengelemeye yardımcı bir seçenektir.

BADEM-CEVİZ-FINDIK: Yapılan bilimsel bir çalışmada, 450 birey sekiz hafta süreyle izlenmiş ve badem, ceviz ve fındık tüketen bireylerin üç aylık kan şekeri ortalaması anlamına gelen HbA1c ve açlık kan şekeri, değerlerinde olumlu etki gözlenmiştir. 8-10 çiğ badem ya da fındık veya 2-3 tam cevizi beslenmenize gönül rahatlığıyla ekleyebilirsiniz.

ZERDEÇAL: İçerdiği kurkumin sayesinde antioksidan, inflamasyon önleyici, anti-kanser etkileri bilinen diyabet üzerine de etkili olan bir baharattır. 2012 yılında yapılan bir çalışmada, gizli şekeri olan 240 bireyde 9 ay süreyle kurkumin kullanımının diyabeti önleyebileceği gösterilmiştir. Zerdeçalı yoğurt veya süt; sebze veya et yemeklerine, çorbalarınıza ilave ederek tüketebilirsiniz.

TARÇIN: Günde bir tatlı kaşığı tarçın kan şekerini dengeleyen en önemli baharat olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, yarım çay kaşığı tarçının bile kan şekeri dengesini sağlamaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Tarçını süt veya yoğurdunuza, çayınıza ya da meyvenize ekleyerek tüketebilirsiniz.

YULAF: Yulaf içerdiği beta glukan isimli posa sayesinde sağlığa olumlu etkileri bulunan bir besindir. Yemek sonrası kan şekerinin hızla yükselmesinin önüne geçen yulaf, kahvaltı veya ara öğün alternatifi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, diyabette ağırlık kontrolü önemli bir noktadır ve yulaf verdiği tokluk hissi ve sindirim sistemini iyi çalıştırması sayesinde kilo yönetimi ile diyabete karşı etkili yiyeceklerden biri olmuştur.

BALIK: Kaliteli protein kaynağı olan balık aynı zamanda Omega 3 yağ asidi içerir. Omega 3, diyabeti olmayan bireylerde insülinin işlevini artırarak diyabete karşı koruma sağladığı gibi diyabeti olanlarda oluşabilecek inflamasyonu önlemeye yardımcıdır. Balıktan maksimum fayda sağlamanın sırrı; ızgara, fırında veya buğulama şeklinde haftada en az 2 kere tüketmekten geçiyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Lahana, karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler düşük enerjileri ve yüksek posa içerikleriyle diyabeti olan bireylerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin grubudur. Amerikan Diyabet Birliği (ADA) sebze (özellikle koyu yeşil yapraklı) ve meyve tüketiminin artmasıyla diyabetin gelişme riskinin azaldığını göstermiştir.