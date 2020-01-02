Eski maden ocakları doğaya kazandırılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Geçmiş dönemlerde maden ocağı olarak kullanılan alanları, şehirden çıkan hafriyat toprakları ile doldurarak tekrar yeşil alan haline dönüştürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda açtığı Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi ile Eskişehir'in çöplerini elektrik enerjisine dönüştüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjisi santralleri ile de mülkiyeti belediyeye ait çorak arazilerden üretim sağlıyor. Belediye, eski ve kullanılmayan maden ocaklarını inşaat hafriyatları ile doldurarak yeşillendirme çalışmasına başladı.

120 BİN TON HAFRİYAT TOPRAĞI KULLANILDI

Çevreye duyarlı projelerin devam edeceğinin altını çizen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen şöyle konuştu:

*Önemsediğimiz projelerimizden birisi de rezervi tamamlanmış durumda bulunan maden ocaklarını tekrar yeşil alanlar haline getirmek. Oklubalı, Karapazar ve Emirceoğlu Mahallelerimizde terk edilmiş maden ocaklarının rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyoruz.

*Kent merkezinden çıkan 120 bin tona yakın hafriyat toprağı ile bu ocakları doldurduk. Çalışmalar tamamlandığında belediyemizin ekipleri bu alanların ağaçlandırılmasını sağlayacak. Böylelikle geçmiş yıllarda doğal topografyaya sahip olan bu topraklar tekrar yeşile kavuşmuş olacak.