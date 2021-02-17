Game of Thrones’un Jon Snow’u baba oldu

Game Of Thrones dizisiyle dünya çapında bir üne kavuşan İngiliz oyuncu Kit Harington ve eşi Rose Leslie ilk çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Oyuncu çift adına açıklama yapan basın temsilcisi, erkek bebeğin doğumunu doğrulayarak Harington ve Leslie’nin çok mutlu olduklarını söyledi. İngiliz basını çiftin bebekleriyle birlikte ilk kez dışarı çıktığı anları da görüntüledi.

Bebeğin gayet sağlıklı olduğu belirtilirken, doğum tarihine ilişkin tarih vermekten ise kaçınıldı.

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Game of Thrones dizisinde rol icabı başlayan aşkları gerçek hayata taşınan 34 yaşındaki Harington ve 33 yaşındaki Leslie, 2018 yılında evlenmişti. Leslie, geçtiğimiz Eylül ayında hamile olduğunu açıklamıştı.

Harington, final sezonuyla büyük tepki toplayan dizinin sona ermesinin ardından bir süre alkol tedavisi görmek için rehabilitasyon merkezinde kalmıştı.