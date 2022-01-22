Görenler çok şaşırıyor… Rıfkı’nın hareketleri sosyal medyayı salladı

Artvin’de esnafın Rıfkı adını verdiği kedi acıktığı zaman iki ayağı üzerine kalkıp patilerini birleştirerek esnaftan yiyecek istiyor. Kedinin ilgi çeken bu hareketleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

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Artvin’in Borçka ilçesinde esnafın baktığı kedi, her acıktığında aynı pide salonuna giderek yaptığı hareketle yiyecek istiyor. Kedinin bu sevimli hareketini görenler cep telefonlarına sarılıyor.

Pide salonunun sahibi Erol Atasert, yavruyken bulduğu kediye ‘Rıfkı’ ismini takarak beslemeye başladı. Acıktığı zaman pide salonuna giden kedi, ilginç bir hareketle yiyecek istiyor.

Arka ayaklarının üzerine kalkarak ön patilerini birleştiren kedi, yaptığı hareketle Atasert’ten yiyeceğini alıyor. Yemeğini yedikten sonra da tekrar cadde üzerinde dolaşan kedi acıktığı zaman yeniden pide salonuna giderek aynı hareketi yapıyor.

“MEĞER DİŞİYMİŞ”

Atasert, “Yavruyken sucuk alıp yedirirdim, bir süre kapıdan ayrılmadı. Biz de ‘Rıfkı’ ismini taktık, meğer dişiymiş fark edemedik, ismini bir daha değiştirmedik. Benim de kızım olmadığı için evimizin ve iş yerimizin kızı oldu. Uzun zamandır patileriyle yiyecek istiyor. İlk anlamadım ama daha sonra her yaptığında yiyecek verince alıştık. Görenler çok şaşırıyor video çekip sosyal medyada paylaşıyor. Hayvanları sevmek lazım. Terk edilen hayvanlara çok üzülüyorum, onların da bir canı var” dedi. (İHA)