Güzergah değişirse on binlerce ağaç kesilmeyecek

Eskişehir’de 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile yeni planlanan Eskişehir 2. Organize Sanayi Bölgesi’ni birleştirecek yol için kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Yolun yapılması halinde 180 dönüm çam ormanı da yok olacak.

Kemal ATLAN

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, bölgede incelemelerde bulunarak, Orman Bölge Müdürlüğü'nden ağaçların kesilmesi için izin verilmesine tepki gösterdi.

Eskişehir 1. Organize Sanayi Bölgesi ile yeni planlanan Eskişehir 2. Organize Sanayi Bölgesi’ni birleştirecek 60 metre genişliğinde bir yol için özel arazilerde kamulaştırma çalışmaları sürüyor. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği üyeleri bölgede incelemelerde bulundu.

BİR AĞAÇ BİLE KIYMETLİ

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, dernek olarak bir ağacın bile kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, “Sanayi Bölgesinde yol uğruna on binlerce ağacın kesilmesine karşı sessiz kalamazdık. Ağaçlar hayatımızda bu kadar önemli ve geniş bir yere sahip ki biz de onları doğamızda var etmeye çalışmalıyız. Olan ağaçları korumaya özen göstermeli, her zaman yenilerini dikmeyi de bilmeliyiz” dedi.

GÜZERGAH DEĞİŞTİRİLMELİ

Yurtman, “1. Organize Sanayi Bölgesi ile 2. Organize Sanayi Bölgesi arasında 60 metre genişliğinde yaklaşık 10 kilometrelik yolun bir kilometresi yaklaşık 8-10 yaşındaki çam ağaçları ile kaplı olduğu gözlenmiştir. Söz konusu alanda bu bir kilometrelik hattın güzergahı değiştirilerek on binlerce ağacın kesilmesi önlenebilir. Bu nedenle Organize Sanayi Bölgesinin bu projeyi tekrar gözden geçirmesini ve sözü edilen çam ağaçları ile kaplı bir kilometrelik hattın güzergahının değiştirmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiştir” dedi.

ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KESİLMESİ İZNİNİ VERMİŞ

Yurtman, konuşmasında Orman Bölge Müdürlüğü'nün yol için on binlerce ağacın kesilmesi için izin vermesine de tepki göstererek, “Bu ağaçların kesilmesine, şehrimizin akciğerlerinin yavaş yavaş yok olmasına halkımız adına izin verilmemelidir. Organize Sanayi bölgesi yetkililerinden, 1 kilometrelik ağaçlandırılmış hatta zarar verilmemesi yönünde yol güzergahının değiştirilmesiyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmasını talep ediyoruz” dedi.