Hadi ipucu sorusu: Safran ile yapılan Osmanlı tatlısı nedir? Düğün ve sünnetlerde…

Hadi ipucu sorusu: Safran ile yapılan Osmanlı tatlısı nedir? Düğün ve sünnetlerde…

10.000 TL ödüllü Hadi bu akşam 20:30’da başlayacak. Hadi ipucu sorusu olarak safran ile yapılan Osmanlı tatlısı seçti. Peki, sünnet düğünlerinde verilen, safranla yapılan Osmanlı tatlısı hangisi? İşte, 2 Eylül Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

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Eskiden sünnet düğünlerinde dağıtılan Osmanlı tatlısı bu akşam 20:30’da başlayacak olan 2 Eylül günü Hadi yarışması sorusu oluyor. Hadi ipucu sorusu olarak paylaşılan safranlı Osmanlı tatlısı yarışmacıların merak konusu oldu. İşte, tatlı rengini veren safranlı Osmanlı tatlısı sorusunun cevabı…

SAFRAN İLE YAPILAN OSMANLI TATLISI

Hadi bilgi yarışması 2 Eylül ipucu sorusunu paylaştı. Sünnet düğünlerinden dağıtılan safranlı Osmanlı tatlısını soran yarışmaya katılacak olan vatandaşlar safranlı tatlıyı araştırmaya başladı. HADİ İpucusunda sorulan safran ile yapılan Osmanlı tatlısı Zerde’dir.

SAFRAN NEDİR?

Safran, küçük bir miktarı bile çok etkili olan, piyasada yüksek fiyatlarla bulabileceğimiz bir tür baharattır. Aynı isimdeki çiçeğin tomurcuk, yani tepecik kısımları asıl faydalanılan yeridir. Sadece yarım kilogram safran elde etmek için 75 bin çiçeğin, 225 bin tepeciği toplanmalıdır. İşte bu sebeplerle de oldukça az bulunan ve ekonomik değeri yüksek olan bir bitkidir.