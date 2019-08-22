Vücudunuz hamilelik sırasında önemli değişiklikler geçirir. Bu doğal değişiklikler sıklıkla vücudunuzda gelişen hormonlara uyum sağlamaları ve hamilelik sırasında artan kiloları desteklemeleri gerektiği için ayaklarınızı ve bacaklarınızı etkiler. Hamilelik sırasında en sık görülen sorunlardan birisi de tırnak batmasıdır. Peki, hamilelikte tırnak batması neden olur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

Tırnak batması, tırnağın keskin tarafının, tırnağın sonundaki ya da yan kısmındaki deriye gömülmesi ile oluşan ve acı veren durumdur. Peki, hamilelikte tırnak batması neden olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

HAMİLELİKTE TIRNAK BATMASI NEDEN OLUR?

Genelde ayak parmaklarınızın ya da elde ki parmaklarınızın köşesinde kalan fazla tırnaklar ete batabilir. Bunun nedeni düzgün yapılmamış manikür pedikür işlemidir. Ayaklarda ya da ellerde meydana gelen şişme olayı da tırnak batmasına neden olabilmektedir. Tırnağı çevreleyen yumuşak doku şiştiği zaman, tırnak şeklini değiştirerek etrafında ki kıvrımlı et dokusunun altına doğru itilir.

Tırnağınız üzerinde tekrarlı ve düzenli baskılarda tırnak batmasına neden olmaktadır. Mesela ayağınızı çok sıkan bir ayakkabı giyiyorsanız tırnak batması yaşayabilirsiniz. Ya da tırnağınızın üstüne çok sert bir şey düştüğü zaman travma sebebiyle tırnak batması yaşayabilirsiniz.

Şişlik, hamilelikte tırnak batmasının en büyük nedenlerindendir. Tırnak batması durumunda, parmakta; kızarıklık, şişme, sıvı akıntısı veya ağrı gelişebilir. Bu tip semptomlar, parmağınızda enfeksiyon bulunduğunun güçlü bir göstergesidir.