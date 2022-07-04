Hastalarının çıplak görüntülerini kaydeden sapık doktora bir ceza daha

ABD'de hastalarının ve evine çağırdığı kadınların gizli gizli görüntülerini çeken sapık doktor Vinesh Godhania, bir ceza daha aldı.

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ABD’nin Nowrich eyaletinde yaşayan Dr Vinesh Godhania, 2021 yılının Kasım ayında gizli kamerayla hastalarını kaydettiği için tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün sapık doktora bir ceza daha geldi. Porno bağımlısı olduğu açıklanan adam meslekten men edildi.

Sapık doktorun, çevrimiçi yayınlamak üzere kurbanlarının iCloud tabanlı hesaplarına girerek mahrem görüntülerini çaldığı belirlendi.

100’DEN FAZLA KİŞİNİN HESABINI ÇALMIŞ

Godhania’nın, Basildon Hastanesinde ve kendi evinde tuvalete kamera yerleştirdiği tespit edilirken, 17 kişinin görüntülerini bu sayede kaydettiği ortaya çıktı. Şu anda tutuklu bulunan adamın 23 23 meslektaşı da dahil olmak üzere 100’den fazla kişinin iCloud hesaplarından veri çaldığı belirlendi.

Sapık doktor, Kasım 2021 yılında tutuklanmış ve 2 yıl 8 ay hapis cezası almıştı.

Soruşturmada, Godhania’nın bulduğu müstehcen fotoğrafları yayınlamak için ücret talep ettiği bilgisi de yer aldı.

Geçen yıl Ağustos ayında West ve Central Hertfordshire Sulh Mahkemesi’nde ele alınan soruşturmada, bir kurbanın yedi kere kaydedildiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak sapık doktorun tıbbi kaydının tamamen silindiği ve bir daha asla doktorluk yapamayacağı açıklandı.

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