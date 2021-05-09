Can dostlar HAYDİ uygulamasıyla güvende

İçişleri Bakanlığı’nca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için geçen temmuz ayında çıkarılan ‘Hayvan Durum İzleme’ (HAYDİ) uygulaması, vatandaşlar tarafından sık kullanılıyor. Vatandaşlar, HAYDİ uygulamasıyla hem hayvanlara karşı işlenen hem de çevreye karşı işlenen suçları kolluk kuvvetlerine bildiriyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nün bünyesinde 8 personelden oluşan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri de kent genelinde çalışma yürütüyor. Ekipler sadece suça karşı değil ayrıca ormanlık ve kırsal alanlarda yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşayabilecek can dostları için de mama ve su dağıtımı yapıyor.

HAYDİ uygulaması hakkında bilgi veren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Gönül Demir, hayvana ve çevreye karşı işlenen suçların yanı sıra sokak hayvanları için de mama ve su dağıtımı gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Pandemi sebebiyle uygulanan tam kapanmada sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarının mağdur olmaması için gün için de çalışmalarımız devam ediyor.

Kent genelinde hayvansever vatandaşlarımızla birlikte mama ve su dağıtımı yaparken, bunun yanı sıra vatandaşlarımızın gidemeyeceği kırsal alanlardaki sokak hayvanları için de dağıtımlar yapıyoruz” dedi.



‘HAYVANSEVERLİK OLMAZSA OLMAZ’

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görev yapmak için en önemli kıstasın ‘hayvanseverlik’ olduğunu söyleyen Demir, “İzmir’de şu anda 8 kişilik bir ekibimiz var. Geçen yaz bu konuyla ilgili eğitim aldıktan sonra göreve başladık. Bu büro için gönüllülük esasının yanı sıra öncelikli hayvanlara dair belirli alanlardan mezuniyetler göz önüne alınıyor. Tüm bunların yanı sıra ‘hayvanseverlik’ burada olmazsa olmaz olan şey hayvanseverlik. Ekibimiz için de en önemli kıstasın bu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Gönül, “Biz ekip olarak hayvan dostlarımız için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda ne kadar duyarlı olurlarsa onlara o kadar kolay ulaşabiliriz. Bu sayede de hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçebileceğimizi düşünüyorum” dedi. (DHA)

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