Hayvan hakları aktivistleri ayaklandı: Zürafayı vurup kalbiyle poz verdi

Hayvan hakları savunucuları sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla ayağa kalktı. Güney Afrika’nın Limpopo bölgesinde yaşayan Merelize Van Der Merwe uzun yıllardır avcılık ilgileniyordu.

Yıllardır bir zürafa avlamak isteyen Merwe’ye eşinden sürpriz geldi. Sevgililer Günü için bir otelde rezervasyon yapılacağını düşünen Van Der Merwe, eşinin 1500 sterlin (15 bin TL) karşılığında zürafa avı için anlaştığını öğrendi.

13 Şubat’ta ava çıkan Van Der Merwe, 17 yaşındaki zürafayı öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Eşinin sürprizi karşısında çok mutlu olduğunu yazan Van Der Merwe, bununla da yetinmeyip hayvanın kalbiyle de poz verdi.

Van Der Merwe’nin paylaşımı sosyal medyada infial yarattı. Daily Mirror’ın haberine göre bugüne dek 500’ün üzerinde hayvan öldüren Van Der Merwe, hayvan hakları savunucuları tarafından gösterilen tepkiye aldırış etmedi.

‘MARKETTEN ET ALIYORLAR’

Van Der Merwe tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, “Anneleriyle yaşamaya devam eden hayvan hakları aktivistlerinden korkmuyorum. Her şeyden tetikleniyorlar ve sonra markete gidip et alıyorlar. Çünkü orada hiçbir hayvan zarar görmüyor. Onların hikayelerini yıllardır dinliyorum ama ben buradayım ve avlanmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.