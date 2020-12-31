Hekimler, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenler için şarkı söyledi

Ankara Tabip Odası, vatandaşların yeni yılını kutlarken, 2020 yılında hayatını kaybedenler için hekimlerin seslendirdiği şarkılardan oluşan bir video yayınladı.

ASİSTAN HEKİMLER KAMERA KARŞISINDA ŞARKI SÖYLEDİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Müzik Kulübü'nde çekilen videoda; Asistan Hekim Zeynep İhtiyar, Asistan Hekimler Başar Beyoğlu ve Deniz Alp Yılmaz, Asistan Hekimler Meriç Bayram ve Hazar Kökten, hayatını kaybeden vatandaşlar ve sağlık çalışanları için şarkıları seslendirdi.

“KAYIPLARLA DOLU BİR YILDI”

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Laleş Tunç, vatandaşların yeni yılını kutladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi nedeniyle herkesin alışkanlıklarının değiştiği, gündelik hayatın ciddi yaralar aldığı, büyük kayıplar verdiğimiz 2020 yılını geride bırakıyoruz. Tüm insanlık için oldukça yıkıcı olan bu süreç ne yazık ki sağlık çalışanları için oldukça stresli, yorucu ve kayıplarla dolu bir yıldı. Kaybettiklerimizin acısı hala içimizde taze olsa da bizi iyileştirecek olanın umutla mücadele etmek olduğunu biliyoruz.”

“COVİD-19'UN MESLEK HASTALIĞI SAYILDIĞI BİR YIL OLMASINI DİLİYORUZ”

2021 yılından beklentilerini de sırlayan Tunç, “2021 yılından beklentimiz; kadın cinayetlerini olmadığı, doğanın talan edilmediği ve daha fazla kayıp vermediğimiz bir yıl olması. Ayrıca pandeminin, epidemiyoloji bilimine uygun olarak yönetildiği, doğru planlamayla herkese ücretsiz şekilde aşı yapıldığı, hekimlerin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirildiği ve en başta Covid-19'un meslek hastalığı sayıldığı bir yıl olmasını diliyoruz. Bütün bu dileklerimizle birlikte hepinize umutlu yeni bir yıl diliyoruz. Birazdan dinleyeceğiniz kaydı, pandemi nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşların ve sağlık emekçilerinin anısına adıyoruz” şeklinde konuştu.