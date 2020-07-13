Hindistan cevizi yağı, “süper gıda” olarak sınıflandırılabilecek az sayıdaki gıdadan biridir. Ağız, kalp ve diğer sağlık yararları için son zamanlarda kullanımı popüler hale gelen Hindistan cevizi yağının faydaları doğada nadir bulunan bu yağ asitlerinden kaynaklanır. Peki, hindistan cevizi yağı nedir? Hindistan cevizi yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Hindistan cevizinin etli kısmı magnezyum, potasyum, kalsiyum, çinko, E, K, C vitamini, demir gibi vitamin ve mineraller içerir ve iyi bir lif kaynağıdır. Ayrıca birçok faydalı yağ asiti (stearik, oleik, miristik) ve türevlerini (betainler, etanolamid, etoksilatlar, esterler) içerir. Son yıllarda hem yemeklerde hem de binlerce kozmetik ürünlerinde kullanılan hindistan cevizi yağı ise, içeriğindeki zengin yağ asitleri nedeniyle birçok faydaya sahiptir. Peki, hindistan cevizi yağı nedir? Hindistan cevizi yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEDİR?

Hindistan cevizi ve zeytin, kayıtlara geçmiş en eski bitkisel yağ kaynaklarıdır. Hindistan cevizi yağı, yemeklerden cilt bakımına kadar birçok alanda kullanılan besleyici bir yağ türüdür. Hindistan cevizi yağı % 100 yağdır,% 80-90’ı doymuş yağdır. Yağ, yağ asitleri adı verilen daha küçük moleküllerden oluşur ve hindistancevizi yağında birkaç çeşit doymuş yağ asidi vardır. Baskın tip laurik asittir.

Katı ve sıvı olmak üzere 2 farklı türü olan Hindistan cevizi yağı, kalori açısından oldukça düşüktür. Hindistan cevizi suyu ile sütü de birbiri ile sık karıştırır fakat birbiriyle tamamen ayrı oluşumlardır. Hindistan cevizi sütü taze Hindistan cevizinin beyaz kısmının rendelenmesi ve kaynatılması ile elde edilir. Hindistan cevizi yağının, kalp sağlığı, ağız sağlığı ve diğer sağlık yararları oldukça fazladır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞININ BAŞLICA FAYDALARI

– İyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırır.

– Kalp sağlığını korur.

– Metabolizmayı güçlendirir.

– Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

– Enerji verir.

– Bağışıklığı güçlendirir.

– Kan şekerini dengeler.

– İdrar yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

– Böbrek sağlığına katkı sağlar.

– Basur'u (hemoroid) önleyebilir.

– Kronik yorgunluğa iyi gelir.

– Alzheimer ve epilepsi semptomlarını azaltır

– Kilo vermeye yardımcıdır.

– Cildi besler ve onarır.

– Saçların sağlıklı büyümesini sağlar.

– Yaşlanma karşıtı özellikleri vardır.

– Tiroit rahatsızlıklarına iyi gelir.

– Kemik erimesine karşı savaşır.

– Artrit ve romatizma ağrılarını hafifletir.

– Plak ve ağız kokusu gibi çeşitli diş sorunlarına karşı etkilidir.

– Yara ve yanıkların tedavisinde etkilidir.

– Hormonları düzenler.

– Reflüye iyi gelir.

– Grip, kızamık, hepatit, herpes, SARS virüslerini, aynı zamanda ülser, boğaz enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, zatürre ve bel soğukluğuna neden olan bakterileri öldürür.

– Hamilelik sonrası çatlaklarına iyi gelir.

– Güneşin ultraviyole (UV) ışınlarından koruyabilir.

– Cilt lekelerini giderebilir.

ÖNEMLİ NOT: Hindistan cevizi yağı sindirim sistemi bakteri enfeksiyonu için kullanıldığında ishale yol açabilir. Yağlı ciltlerde sivilcelenme yapabilir. Kolesterol sorunu olanlar tüketmemelidir. Nadir olarak alerji yapabilir. Karaciğer rahatsızlığı olanların dikkatli tüketmesi gerekir.