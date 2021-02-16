İngiltere’de 66 milyon yıllık balık fosili

Portsmouth Üniversitesi’nde paleontolog olan David Martill’in, özel bir koleksiyoncu tarafından satın alınan ve bir uçan yırtıcı sürüngenin kafatası parçası olduğu düşünülen büyük bir kemiği tanımlaması istendi.

Martill kemiğin büyük bir balığa ait olduğunu belirleyerek, “Sadece bir hayvan böyle bir yapıya sahiptir ve bu bir Coelacanth’tır. Bu olağanüstü ve tuhaf görünümlü balığın ciğerinin bulunduğu kemik kafesinin bir parçasını bulduk” dedi.

Martill, “Bu özel balık muazzamdı. Muhtemelen şimdiye kadar keşfedilen en büyük Coelacanth” dedi. Arkeologlar, yaptıkları araştırmada 66 milyon yıllık balık fosilinin 4.88 metre uzunluğunda olduğunu belirledi.

COELACANTH NEDİR?

Coelacanth, Latimeria cinsinden derin sularda yaşayan ve iki mevcut tür içeren nadir bulunan bir balık ırkıdır. Coelacanth, ilk olarak 400 milyon yıl önce ortaya çıktı. Mesozoyik çağın sonuna doğru bu cinsin yok olduğuna inanılıyordu, ancak 1938’de Güney Afrika kıyılarında yaşayan bir Coelacanth bulundu. (DHA)

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