‘İstanbul depreminde 48 bin bina yıkılacak’

TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu tarafından dün İstanbul Deprem Çalıştayı düzenlendi. Toplantıda kamuoyunda cevaplandırılması gereken sorulara ve büyük İstanbul depremine karşı alınabilecek önlemlere değinildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, “İstanbul'da olası depremde çökecek 48 bin bina var. İBB'nin önceliği bu binalar” dedi.

RANT BİTTİ

Kahraman 26 Eylül'de meydana gelen 5.8'lik depremin hemen unutulduğuna dikkat çekti. Kamu binalarının dahi sağlam olmadığını aktardı. Kahraman Deprem Çalıştayı'nda şunları söyledi: “Biz, İBB olarak şu anda tamamen afet öncelikli olarak, vatandaşların içinde yaşadıkları konutları nasıl güçlendireceğimizin derdindeyiz. Bundan sonra esas amacımız rant değil. Kentin kazandığı projeler yapabilmek. 20 yılda yapılmayanı 2 günde yapma gibi bir şansınız elbette yok.

O yüzden uzun bir süreç olacak bu. Bugüne kadar kentsel dönüşüm bize hep bir koyup iki alacağız şeklinde lanse edildi ama gerçeğin böyle olmadığını biliyoruz. Böyle bir dünya yok. Bugün her şey için geç olabilir ama yarın daha geç olacak. Önceliğimiz 2000 yılından önce yapılmış yapıları elden geçirecek.”

DÜZCE’DE DEPREMİN İZLERİ 20 YILDA SİLİNDİ

Büyük acıların yaşandığı 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleriyle sarsılan Düzce, aradan geçen 20 yılda yapılan çalışmalarla, ekonomik teşviklerle ve modern yapılarla facianın izlerini sildi. Vali Zülkif Dağlı. “3 yıldır 65 bin öğrenci ve öğretmenimize deprem bilinci eğitimi verdik. Her ay bir konu belirlemek suretiyle vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz” Belediye Başkanı Faruk Özlü “Özellikle yüksek yapılaşmaya, dikey yapılaşmaya karşı sıkı tedbir uyguluyoruz. Deprem sonrasında Düzce'deki yapı stoku tamamen deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor” dedi. AA