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İstanbul’da yunus balıkları görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Yayınlanma: 13:45 - 15 Nisan 2022 Güncellenme:
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İstanbul Fatih açıklarında su yüzeyinde görülen yunus balıkları, sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar için görsel şölen oluşturdu.

Arkada İstanbul manzarası ve balıkçı tekneleriyle sabahın erken saatlerinde görülen yunuslar, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Güneş ışıklarıyla parıldayan su yüzeyindeki yunusların görüntüsü kameralara yansırken, sahildeki bazı insanlar o anları kayda aldı. (İHA)

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