İstiklal Caddesi eski cazibesine kavuşuyor

İstanbul'un tarihine tanıklık eden eğlencenin, kültür sanatın, eylemlerin, turizmin, ticaretin merkezi Beyoğlu İstiklal Caddesi son yıllarda eski çekiciliğini kaybetti. Ünlü sinemalar, tiyatrolar, kitabevleri, konser mekanları, restoranlar, meyhaneler, sanat galerisi İstiklal Caddesi'ni terk etmek zorunda kalınca caddenin ruhu da değişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin can damarı İstiklal Caddesi'ni eski güzel günlerine geri döndürmek için harekete geçti.

“İstiklalSenin” projesini hayata geçiren İBB, Galata Kulesi'nden başlayarak Tünel Meydanı, Galatasaray Meydanı, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ile beraber, kültüre, sanata, gündelik yaşama hizmet edecek bütünleşik bir alan oluşturacak. Projenin önemli ayaklarından biri de İETT Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu tarihi Metrohan binasının İstanbul Hafıza Müzesi'ne dönüştürülmesi.

İETT'nin kendi tarihsel kimliğinin korunacağı projede; kütüphane, sergi salonu ve restoranlar yer alacak. 1886 yılında yapılan tarihi bina adını, dünyanın en eski ikinci metrosu olan Tünel'den alıyor. Proje ve yapım mühendisi Henri Gavand 1867 yılında gerçekleştirdiği bir İstanbul gezisi sırasında Galata ve Beyoğlu arasında yoğun bir insan trafiğinin olduğunu gözlemleyerek bu eğimli yolu yer altından birbirine bağlamak adına çalışmalara başlar. Gavand'ın projesinde üst katları bir otel olarak düşünüp tasarladığı yapı, bugün Metrohan (Tünel Han) adıyla anılıyor.

İstiklal Caddesi'nin daha iyi tanıtılabilmesi için tarihi alan yönetimi ve yönlendirme sistemi geliştirildi.

400 TABELA KONULDU

Caddeye girenlerin tarihi dokuları fark edebilmeleri için 400'e yakın yönlendirme tabelası yerleştirildi. Proje kapsamında Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi ve Taksim Sanat Galerisi daha aktif çalışacak. İstanbul'un sivil kültür sanatı için, açık alanlarda sürekli kültür sanat sergileri ve etkinlikler yapılacak. Sokak müzisyenleri de sanatlarını daha rahat icra edebilmeleri için desteklenecek.

Proje ile eş zamanlı olarak İstiklal'in renkli geçmişi ve zengin kültürel mirasına ilişkin bilgilerin yer aldığı “ istiklal.ist” web sitesi de devreye girdi. Sitede, yeme içme ve eğlence mekanları, kitapçıları, yayınevleri, pasajları, hanları, geçitleri, sefaret yapıları, dini yapıları, okulları, sinemaları, tiyatroları, tarihi dükkanların geçmişi ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkün.

KÜLLERİNDEN YİNE DOĞACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, caddede 2000'li yıllardan itibaren çöküş yaşandığına dikkat çekerek, “İstiklal Caddesi eski ruhunu kaybetti; ama İstiklal bir Anka kuşudur; kendi küllerinden kendini tekrar doğuracak” dedi.

Metrohan binası projenin aktörü

Tünel'deki Metrohan binası projenin en göze çarpanlarından biri. Yıllardır ihmal edilen Markiz Pastanesi, Botter Han ve Hazzopulo Pasajı'na cephe restorasyonu gerçekleştirildi. Cadde boyunca hem yeşilliği içeren hem de gölgesinde oturulabilecek ağaç üniteleri, oturma bantları yerleştirildi. Caddenin altı beton bir zemin olduğu için yeni ekipmanlarla ağaç kazandırıldı. Çalışmalara son sürat devam.