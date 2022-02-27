İzmir Büyükşehir’den tohum takas etkinliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Aşık Veysel Alanındaki Can Yücel Tohum Merkezinde yarın geleneksel tohum takas etkinliği düzenleyecek. Tüm İzmirlilerin davetli olduğu etkinlikte atölyeler ve söyleşiler de olacak.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” vizyonu ışığında Bornova Aşık Veysel Alanında geçen yıl açılan Can Yücel Tohum Merkezi, geleneksel tohum takas etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Yarın düzenlenecek etkinlik saat 10.30’da başlayacak. Türkiye’nin her bölgesinden yüz binlerce yerel tohum bu etkinlikte buluşacak ve gelecek nesillere aktarılması için takas edilecek.

Etkinlikte derneklerin, grupların, kooperatiflerin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, diğer büyükşehir belediyelerinin, il belediyelerinin ve ilçe belediyelerinin yerel tohum stantları olacak. Su kabağı boyama atölyesi, saksını boya çiçeğini ek etkinliği, kompost ve permakültür, börtü böcek atölyeleri de yapılacak. Ayrıca Kemalpaşa ve Bornova Yörüklerinin gösterileri ve uygulama bahçesi olacak.