Japonlara Gördes’i öğretti

Manisa'nın Gördes İlçesi'nde yaşayan Emine Ataman Koç, yaşadığı imkansızlıkları aşıp kaderini değiştirmiş bir kadın. Koç şimdi de 27 bin nüfuslu küçük bir ilçe olan Gördes'in kaderini değiştirmek için çabalıyor. Eğitim hayalini ilkokuldan sonra yarıda bırakmak zorunda kalan Koç, 16 yaşına kadar doğduğu köyde halı dokudu. Hayatı 22 yaşında evlenerek gittiği İstanbul'da değişti.Ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitiren Koç hikayesini şöyle anlattı: “O dönemde Japonca'ya merak saldım. 4 yıl eğitim aldım. Japonya'ya gittim ve 3 ay kaldım. Yaklaşık 30 yıl İstanbul'da rehberlik yaptım. Ardından emekli olduktan sonra eşim ile birlikte doğup büyüdüğüm Gördes'e döndük.”

HEDEF DAHA ÇOK TURİST

Daha sonra ilçe turizmini hareketlendirmek için çalışmalara başlayan Koç, gelecek planlarını “Daha önce tanıdığım küçük Japon grupları ilçemize davet ederek onları misafir ettik. Ardından her sene Japon grupları ağırlamaya başladım. Hedefim daha büyük Japon gruplarını ilçemize çekebilmek” diye anlattı.

Kültür hazinesi oldu

68 yaşındaki Emine Ataman Koç, yaptığı çalışmalar nedeniyle Kültür Turizm Müdürlüğü ve Manisa Valiliği tarafından ‘Şehrin Kültür Hazinesi' sıfatına layık görüldü. Koç, ‘Japonlarla tarihin izinde güneşin peşinde', ‘Gördes'ten Tokyo'ya' ve ‘6 bin düğüm bir yevmiye Gördes' isimli 3 kitap yazdı. Böylece bir taraftan Japonya'dan Gördes'e uzanan hayat serüvenini anlatırken, bir taraftan da ilçenin tanıtımına katkı sağladı.

Evine halı desenleri çiziyor

Kendisinin 16 yaşına kadar halı dokuduğunu ve Gördes'in temel kültürünün halıcılık olduğunu belirten Koç, bu kültürü halı motiflerini evinin duvarlarına çizerek yansıttığını dile getirdi. Koç, “Çocukluğumda dokuduğum halıları birebir hiç orijinalini bozmadan duvarlara resmettim.

Görenler merak ediyorlar, gelip fotoğraf çektirenler oluyor. Japonlar da ilçemize geldiklerinde duvarlardaki rengarenk görüntüye büyük ilgi gösteriyor. Amacım sadece benim evimin duvarlarının değil, ilçedeki tüm evlerin duvarlarının böyle motiflerle rengarenk hale getirilmesi. Böylece ilçemizi ziyarete gelenler kültürümüzü yansıtan halı motiflerini duvarlarda görebilirler” diye konuştu.