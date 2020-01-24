Kabakulak, en sık çocukları etkileyen tükürük bezlerinin şişmesine neden olan son derece bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. Özellikle 5-10 yaş arasında çocuklarda görülen kabakulak hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Kabakulak hastalığı neden olur? Nasıl bulaşır? İşte cevaplar…

Kabakulak, yorgunluk, halsizlik, ağrı, ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır. Bir kez kabakulak geçirdiğinizde bu size ömür boyu bağışıklık kazandırır. Peki, kabakulak hastalığı neden olur? Nasıl bulaşır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

KABAKULAK HASTALIĞI HAKKINDA

Kabakulak, bir kişiden diğerine tükürük, burun salgıları ve yakın kişisel temas yoluyla geçen bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Durum öncelikle parotis bezleri olarak da adlandırılan tükürük bezlerini etkiler. Bu bezler tükürük üretmekten sorumludur. Yüzünüzün her iki tarafında, kulaklarınızın arkasında ve altında üç set tükürük bezi vardır. Kabakulağın ayırt edici belirtisi, tükürük bezlerinin şişmesidir.

KABAKULAK HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kabakulağa paramiksovirus ailesine mensup zarflı bir RNA virüsü olan kabakulak virüsü neden olur.

KABAKULAK NASIL BULAŞIR?

Kabakulak ağız yoluyla, konuşmak, hapşırmak, öpmek ya da öksürmek gibi küçük tükürük damlaları ile bulaşır. Özellikle küçük bir çocuğunuz varsa, kucağınızda tuttuğunuzda virüsün ağzınıza girme şansı çok yüksektir. Kabakulak, tükürük bezlerinin şişmesinden yaklaşık bir hafta önce ve yaklaşık 9 gün sonra bulaşıcıdır. Çoğunlukla insanlar bunu bilmeden başkalarına da bulaştırabilirler.

KABAKULAK BELİRTİLERİ

Kabakulak belirtileri genellikle virüse maruz kaldıktan sonraki iki hafta içinde ortaya çıkar. Grip benzeri belirtiler ilk ortaya çıkabilecek olanlardır.

Aşağıdakiler de belirtilere dahil olabilir:

– Yorgunluk

– Vücut ağrıları

– Baş ağrısı

– İştah kaybı

– Hafif ateş

Ateşin başlamasından yaklaşık bir gün sonra, kulak yakınındaki parotis bezi şişmeye ve ağrımaya başlar. Ağrı ile beraber yutkunma güçlüğü başlar. Vücudun sıcaklığı 39,5 °C ila 40 °C'ye yükselir. Şişlik ve hassasiyet sonraki 3 gün boyunca daha da kötüleşir ve diğer tükürük bezlerinin dahil olup olmamasına bağlı olarak çene boyunca öne doğru uzayabilir ve bazıları boyundan aşağı doğru uzayabilir. Kabakulak vakalarının çoğunda hem sağ hem de sol parotis bezleri şişer. Ateş tipik olarak sadece 1 ila 3 gün sürer ancak bir hafta boyunca devam edebilir. Bezlerin şişmesi yaklaşık bir hafta sonra düzelir.