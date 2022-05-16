Kelebekler cenneti: Van Gölü havzası

Türkiye'de tespit edilen 400'den fazla kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü havzası, endemik türlerle doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.

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Zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıyı barındıran Van Gölü havzası, çoğu endemik onlarca kelebek türünün de en önemli yaşam alanları arasında yer alıyor.

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Van ve Bitlis’e giderek endemik kelebek türleri kayıt altına alıyor.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bugünlerde uçmaya başlayan ‘Romanov Gelinciği’ ve ‘Step Fistosu’ gibi endemik ve değerli kelebek türlerini fotoğraflamaya başlayan doğa fotoğrafçıları da arşivlerine güzel kelebek fotoğrafları eklemenin mutluluğunu yaşıyor.

Doğa fotoğrafçısı Ercan Çağlayan, “Uzun geçen bir kış mevsiminin ardından doğa canlandı, etrafta çiçekler açmaya başladı. Biz de fotoğrafsever arkadaşlarımız ile fotoğraf çekimine çıktık. Özellikle Van Gölü havzasında, Türkiye’de kelebek türlerinin yüzde 70’i bulunmaktadır. Kelebek türlerini çekmeyi seven arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. Gelmek isterlerse onlara rehberlik edip yardımcı olabiliriz” dedi. (İHA)

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