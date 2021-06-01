Kent Konseyi: Etlerin içine çengelli iğne ve olta koyarak sahipsiz hayvanları öldürüyorlar

Bodrum kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu tarafından basın açıklaması düzenlendi. Grup üyeleri basın açıklamasına ellerinde şiddet gören ve aç bırakılarak ölüme terk edilen hayvanların fotoğrafları ile basın açıklamasında bulundu.

“KÖPEKLERİN YEMESİ İÇİN ÇEVREYE ÇENGELLİ İĞNELİ VE OLTA YERLEŞTİRİLMİŞ ETLER ATILIYOR”

Kent Konseyi adına açıklama yapan Behçet Ak, Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki özel bir tatil sitesinde aşılı, çipli ve kısırlaştırılmış 6 köpeğin şiddete uğradığını iddia ederek şöyle konuştu:

* 700 haneli sitede 6 sahipsiz köpek vardır ve hepsi uysal, sakin, komut alan köpeklerdir, aynı zamanda çipli, aşılı ve kısırdır. 700 haneli siteye 6 köpek sığdırılamamıştır.

* Sitede köpeklerin plaja alınmadığı ve hatta plaj girişlerine ‘köpek giremez’ levhaları asıldığı, köpeklerin yemesi için etrafa çengelli etler konulduğu, yüksek dozlu uyuşturucu iğneler atılarak ölümlerin sebebiyet verildiği, başka bölgelere atıldığı, üzerlerine araba sürerek yaralandıkları, ceplerinde taş ve ellerinde sopa ile gezen insanlar tarafından şiddete uğradıklarına dair ihbarlar almaktayız ve bir kısmı maalesef somut delillerle tarafımıza ulaştırılmıştır.

“SAHİPSİZ HAYVANLARIN ÖLÜME TERK EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Hayvan katliamlarına izin vermeyeceklerini dile getiren Ak açıklamasını şöyle tamamladı;

* Sorunun bu kadar büyük boyutlara ulaşmış olduğu ve yönetimin sorunun çözümü noktasında gereken doğru adımları halen atmamış olması sebebi ile insan gördüğünde dahi kaçan, son derece iyi huylu ve ürkek, kimsesiz bir Sivas Kangal köpek, açıkça hayatı ile tehdit edildiği için koruma altına alınmak zorunda kalınmıştır, günlerce yemek yememiş, su içmemiş, yattığı yerden dahi kıpırdamamıştır.

* Kangala yuva aramak için açılan ilan altındaki yorumlarda, ilanda site ismi verilmemiş olması sebebi ile birçok kişi farklı sitelerin ismini vererek tahminde bulunmuştur.

* Site sakinlerini sahipsiz hayvanlara yönelik şiddet uygulamalarına son vermeleri için uyarıyoruz, aksi takdirde yasal yollara başvuracağımızı belirtiyoruz. Sahipsiz hayvanların ölüme terk edilmesine ve vahşice öldürülmelerine izin vermeyeceğiz.

“HAYVANSEVERLİĞİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR”

Köpeklere şiddet uygulayarak ölümüne neden olduğu iddia edilen site adına açıklama yapan Rıfat Hubbezoğlu ise yaklaşık 13 yıldır sürekli olarak aynı sitede sahipsiz hayvanlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşansa bile konunu abartıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Sahipsiz hayvanlar zaman zaman site içerisinde insanlara saldırabiliyorlar, eşime saldıran bir köpek yaralanmasına neden oldu, konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk.

* Ayrıca bir kişinin hayvanseverliği o kişinin hayvanlarla olan ilişkileri ile şekillenir. Hayvanseverlik, hayvanlarla sorun yaşayanları hedef almak ya da onları hedef göstermek değildir. Hayvanlarla sorun yaşayanları hedef gösterenler, hayvanseverliği en ucuzundan şovenliğe, çığırtkanlığa dönüştürmüş olanlardır.

* Site yönetimi gelen şikayetlere duyarsız kalamayarak bazı girişimlerde bulunmuş olabilir. Bu girişimler hayvansever dostlarca hoş karşılanmayabilir. Takdir edersiniz ki, site yönetimi iki arada bir derede kalarak bu sorunu çözmeye çalışmaktadır.

* Her gün iki defa olmak kaydı ile 8-10 köpekle dolaşan bu kişinin dolaşırken yaşanan saldırılara maruz kalmayan, benzer sorunları yaşamayanların sitenin çözüm için girişimlerine tepki vermeleri azıcık empati yoksunluğu ile nitelendirilebilir.