Kentin su ihtiyacının üçte biri madene gidecek!

Kazdağları Kardeşliği Toplum Örgütü, Koza Şirketi’nin Altın Madeni Kapasite Artırımı ve Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni projelerine karşı seslerini duyurmaya çalışıyor.

Çanakkale’nin yıllık su ihtiyacının 12 milyon ton olduğuna dikkat çeken çevreciler, “Bakır madeni için yıllık 4.1 milyon ton su kullanılacak. İda’nın (Kaz Dağları) bin pınarının birini bile kurutmana izin vermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

3.5 MİLYON AĞAÇ KESİLECEK

Bakır Madeni projesiyle 3.5 milyon ağacın kesileceğini, 6 milyon metrekarelik bir alandaki üç köyün, tarım alanlarının ve su kaynaklarının yok edeceğini belirten halk, “Köylü yok oluyor, üretim yok oluyor, yerel gıda yok oluyor. Fiyatlara şaşırmayın” uyarısında bulundu.

CANIMIZA ZARAR VERECEK, HASTALIK GETİRECEK

Madenlerin bulunduğu Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar, Hacıbekirler ve Halilağa köylüleri, yaşam haklarının ellerinden alınmak istendiğini dile getirerek, şunları söyledi: Bizler maden değil, organik bir yaşam istiyoruz. Maden bizlere çok büyük zarar verecek. Malımıza, canımıza zarar verecek. Hastalık getirecek. Sütümüzü, yoğurdumuzu kısacası mallarımızın hiçbirini almayacaklar.



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