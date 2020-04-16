Kocaeli’de yeni bir bitki türü keşfedildi

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu Kocaeli'de yeni bir bitki türü keşfetti. Literatüre ‘Keltepe Çiğdemi’ olarak geçen ve sadece Kocaeli'de bulunan bitki için özel tanıtım çalışmalarına başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bitkinin korunması ve tanıtılması için doğa turizmi parkurlarında bitkinin koparılmaması adına ve bitkiyi tanıtan görsellere yer verilecek.

KOCAELİ'NİN YENİ ENDEMİK TÜRÜ

Dünyanın önde gelen “Phytotaxa” adlı dergide yayımlanan bilimsel makale ile dünyaya tanıtılan “Keltepe Çiğdemi” hakkında Kocaeli Samanlı Dağları'nın en yüksek kısımlarında bulunduğu ve sınırlı bir alana yayıldığı bilgisi verildi. IUCN kırmızı listesine göre nesli tükenme tehdidi çok yüksek tür sınıfı içinde yer alan çiğdem, geçirgen ve nemli toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih ediyor.

KARLAR ERİMEYE BAŞLADIĞINDA…

Baharı müjdeleyen mart ve nisan aylarında çiçek açan “Keltepe Çiğdemi” ni karlar erimeye başladığında görmeniz mümkün oluyor. Sivri şekilde karın içerisinden çıkarak mor, beyaz ve turuncu tonları barındıran, zarifliğiyle göz dolduran “Keltepe Çiğdemi” fotoğraf sanatçıları için adeta doğal bir stüdyo oluşturuyor. Yaprakları 3 ila 6 arası sayıda, koyu yeşil renkli, 1,5 ila 2,2 mm genişliğinde olan çiğdemin boğazı sarı-turuncu renklerinde olduğu görülüyor.

ENDEMİK TÜR NEDİR?

Endemik bitki, bulunduğu bölgenin ekolojik şartlarından dolayı yalnızca belirli bölgede yetişebilen, dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü bitki türüdür.

ENDEMİK TÜR SAYISINDA ARTIŞ

Kocaeli'de, bilimsel araştırmalardaki artışla birlikte flora zenginliği gün yüzüne çıkartılıyor. Daha önce keşfi yapılmış, Ekim Obrizyası (Aubrieta ekimii) den sonra Keltepe Çiğdemi (Crocus Keltepensis) ile de Kocaeli'nin endemik türlerinde artış gözlemlendi. www.kocaelibitkileri.com adlı web sayfasından da kent genelindeki bitki türleri hakkında bilgi alınıp, detaylı incelemeler yapılabiliyor.