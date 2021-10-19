Kuraklık Munzur Çayı’nı da vurdu: Bu yıl rafting yapılamadı

Türkiye'nin debisi en yüksek akarsularından olan Tunceli'deki Munzur Çayı, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle dere seviyesine indi. Debisi yarı yarıya düşen Ekim aylarında ortalama saniyede 30 metreküp olan çayın debisi, bu yıl 14 metreküpe düştü. Kente gelen ziyaretçiler, debisindeki düşüş nedeniyle bu sene rafting yapamadı.

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Tunceli’de geçen yıllara göre bu sene yağış az oldu. Uzunçayır ve Keban Baraj göllerine dökülen Munzur Çayı’nın da su seviyesi düştü. Çayı besleyen dereler de kurudu. Her yıl ekim ayında ortalama saniyede 30 metreküp olan Munzur Çayı’nın debisi, bu yıl yapılan ölçümlerde 14 metreküp olarak belirlendi. Geçişlerin güçlükle yapıldığı çaydaki su seviyesi tarihinin dip seviyesini gördü. Şimdilerde rahatlıkla çayda karşıya yürüyerek geçilebiliyor.

Çayda su seviyesi düşünce rafting de yapılamaz oldu. Başta çevre iller olmak üzere ülkenin dört bir yanından günübirlik gezi için kente gelip rafting yaparak eğlenen ziyaretçiler, bu yıl bu etkinliği yapamadan geri döndü.

“BOTLAR SÜRTÜNMEDEN DOLAYI ZARAR GÖRÜYOR”

Munzur Çayı’nda rafting organizasyonları yapan Ali Gündoğan, “2013 yılından beri Tunceli’de rafting organizasyonluğu yapıyorum. Debinin bu kadar düştüğünü ilk defa görüyorum. Geçen sene kasım ayının sonuna kadar rafting yapıyorduk fakat şu anda yapamıyoruz. Botlar suyun altındaki küçük kayalara sürtünmeden dolayı zarar görüyor” dedi.

“İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUM”

Kentte oturan Hüseyin Tanrıverdi de “52 yaşındayım. Munzur’un seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğüne şahit oldum. Çünkü eskiden öyle hırçın bir akıntısı vardı ki karşıdan karşıya geçince su insanları alıp götürüyordu. Çoğu insan da bu durumdan dolayı boğularak yaşamını yitiriyordu. Yani Munzur, her sene birçok can alıyordu. Munzur’un bu sene kuraklıktan dolayı bu kadar düşmesi bizi kaygılandırdı” diye konuştu. (DHA)



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