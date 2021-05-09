Kurumlar çökertiliyor, kural dışılık kanıksanıyor, yaşam elimizden gidiyor

Ziya Gürel, çok yönlü bir sanatçı… Aydın Kuşadası'ndaki atölyesinde yazın seramik ve resim çalışmalarını sürdürüyor, görsel düşünce ve plastik sanatlar konusundaki denemeleri, öyküleri, gezi notları Türkiye'nin önde gelen sanat dergilerinde, gazetelerinde yayımlanıyor.

Gürel, 32 kişisel sergi açtı, 38 karma sergi ve etkinliğe katıldı. Yapıtları ülkemizde, İsviçre, İngiltere, Almanya, Belçika, ABD ve Meksika'da özel koleksiyonlarda; İzmir Resim Heykel Müzesi'nin, İlisulu Plastik Sanatlar Bilgi Bankası'nın koleksiyonlarında yer aldı. Pandemi döneminde “Kaypak Yüzeyde; Sanat biçimlendirmesi üstüne düşünmek” ve “Sessizliği Dinlerken” kitapları yayımlandı.

Küresel salgından iki yıl önce “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” duygusuyla tanıştığını söyleyen Gürel, “Kurumlar çökertiliyor, yaygınlaşan kural dışılık kanıksanıyor, uygarlık yolunda edinilmiş ve toplumca paylaştığımız her şey, elimizden kayıp giden yaşam, yeni yetişen genç kuşağı da burgacına alarak yokluğa sürüklüyordu. Geriye kalan anlamsız bir esintiydi” ifadelerini kullandı.

Bu süreçte 65 yaş üzeri diye damgalanmak gücüme gidiyor

Resim, heykel, denemeler, öyküler ve son olarak pandemi sürecinde ortaya çıkan iki kitabını sorduğumuz Ziya Gürel, şunları söyledi;

“Salgın yasaklarının kapatılmışlığı altında kısa öykülerimi de ele aldım. 2021'in ocak ayında ‘Sessizliği Dinlerken' Sözcükler Yayınevi tarafından yayımlandı. Şimdi sırada, bugün bile uyanınca unuturum korkusuyla iki uyku arasında notlarını başucumdaki defterime karaladığım ‘Düşler Kitabı ve Düş Gibi Gezilerimin Notları' var. Düşlerimin ilerleyen yaşıma karşın yakamı bırakmaması beni sevindiriyor.”

74 yaşındaki Gürel, bir yılı geride bırakan küresel koronavirüs sürecinde, Türkiye'de 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanan yasaklardan muzdarip.

Kendisini en çok üzenin 65 yaş üstüne yönelik uygulamalar olduğunu belirterek ”Aslında, ‘altmış beş yaş üstü' diye damgalanarak yalıtılmış bir hale yazgılı kılınmak, aynen son askerlik yoklamamda, dosyamın üstüne vurulan ‘Çağ Dışı' mührü kadar gücüme gidiyor” dedi.