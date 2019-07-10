Limonun faydaları nelerdir? Limonun besin değerleri ve limonun vücuda yararları…

Çok eski zamanlardan günümüze kadar geleneksel tıpta kullanılan limon, yüksek miktarda C vitamini, potasyum, magnezyum, folik asit ve lif içerir. Ayrıca pek çok vitamin ve mineral bakımından da zengin olan limonun sağlığa faydalarından bzaılarını haberimizde sizler için derledik... Limonun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Çayımıza, çorbamıza ve salatalarımıza sıktığımız limon, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, zayıflamaya yardımcı olması, yorgunluğu gidermesi, sindirime yardımcı olması, böbrek taşlarını engellemesi, diş eti problemlerine etkisi gibi birçok özelliği ile sağlımıza inanılmaz faydaları vardır. Şimdi limonun sağlığa faydalarından bazılarına detaylıca bir göz atalım… İşte limonun faydaları…

LİMON HAKKINDA

Bilimsel adı Citrus olan limon, dünyada yetişen en değerli meyve ağacı ürünlerinden olan narenciyenin 3. önemli çeşididir. Rutaceae ailesinin önemli bir üyesi olup, anavatanı Asya'dır. Yılın 12 ayı yapraklarını dökmeyen ve ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen limon, antioksidan ve kanserle savaşan özelliklere sahip kompozitler olan flavonoidler içeren bir meyvedir. Şeker hastalığının, kabızlığın ve cilt sağlığının iyileştirilmesinde önemli yararları vardır.

LİMONUN BESİN DEĞERLERİ

100 gram limonun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 88.98 g

Enerji: 29 kcal

Protein: 1.1 g

Toplam yağ: 0.3 g

Karbonhidrat: 9.32 g

Lif: 2.8 g

Toplam şeker: 2.5 g

Kalsiyum: 26 mg

Demir: 0.6 mg

Magnezyum: 8 mg

Fosfor: 16 mg

Potasyum: 138 mg

Sodyum: 2 mg

Çinko: 0,06 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 53 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.02 mg

Niasin: 0.1 mg

B-6 Vitamini: 0.08 mg

Folat, DFE: 11 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 1 µg

A Vitamini, İÜ: 22 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.15 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.01 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

LİMONUN FAYDALARI

Limonun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

– Kalp sağlığını iyileştirir

Limon suyu içmek, potasyum içerdiğinden kalp sorunları olan insanlar için yararlıdır. Hem zihin hem de vücuda sakinleştirici bir his sağladığı için yüksek tansiyon, baş dönmesi ve mide bulantısını kontrol eder.

– Detoksifikasyon

Sabahları büyük bir bardak suya eklenen taze limon suyu harika bir karaciğer detoksizatörüdür. Böbrekleri, sindirim sistemini temizler ve vücudun toksinleri atmasına yardımcı olur.

– Sindirime yardımcı

Limonun, kötü bakterileri uzak tuttuğu için sindirime yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Yemeğinize birkaç damla taze limon suyu eklemek sindirime yardımcı olacaktır.

– Kilo kaybı

Limonlar kilo kaybına yardımcı olduğu gösterilen çözünür bir lif olan pektin içerir. Ayrıca limonlar, şekerin vücut tarafından emilmesini yavaşlatabilir.

– Cilt sağlığı

Turunçgillerde bulunan C vitamini sağlıklı bir cilt için hayati öneme sahipken, alkali yapısı akneye neden olduğu bilinen bazı bakterileri öldürür. Sabah ılık bir suya ialve ettiğiniz limon suyunu akne, egzama ve siyah noktalara topikal olarak uygulayarak, kurumaya bırakın. Tortuyu zeytinyağı ve su karışımı ile durulayın.

– Ateş ve terlemeyi engeller

Limon suyu; soğuk algınlığı, grip veya yüksek ateşten mustarip olan kişilere iyi gelir. Hastalık esnasında artan ateş ve terlemeyi engeller.

– Astım

Limon suyunda bulunan C vitamini, solunum problemleriyle mücadelede iki önemli rol oynar. Birincisi, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve ikincisi, bir antioksidan görevi görür ve akciğerlerin astım nöbetleri sırasında alerjenler şeklinde ürettiği zararlı oksidanlarla savaşır. Böylece düzenli olarak limon suyunun alınması hastalıkla mücadelede yardımcı olacaktır.

– Diş bakımı

Limon suyunda diş bakımında da kullanılır. Limon suyu diş ağrılarına iyi gelir ayrıca diş eti kanamasını durdurabilir. Ayrıca ağızdaki kötü koku ve diş eti ile ilgili diğer sorunlardan kurtulmanıza yardımcı olur.

– Soğuk algınlığı ve grip

Limonlar, grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı çalışan C vitamini ve flavonoidler bakımından zengindir.

– Böbrek taşlarının tedavisine yardımcı

Limonlar, böbrek taşlarının oluşumunu önleyen bir kimyasal olan sitrat içerir. Sitrat ayrıca daha büyük taşları parçalayarak idrardan kolayca geçmelerini sağlar. Limon suyu içmek sadece sitratı değil, aynı zamanda taşları engellemeniz veya temizlemeniz için ihtiyacınız olan suyu da sağlar.

– Saç Bakımı

Limon suyunun, geniş çapta hasarlı saçların tedavisinde yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Kafa derisine uygulandığında, kepek, saç dökülmesi, saç ve saç derisi ile ilgili diğer sorunları durdurabilir. Limon suyunu doğrudan saça uygularsanız, saçınıza doğal bir parlaklık verebilir.

– Ayakları rahatlatır

Limon aromatik ve antiseptik bir ajandır ve ayak rahatlaması için yararlıdır. Ilık suya bir miktar limon suyu ekleyin ve anında rahatlama ve kasların gevşemesi için ayaklarınızı karışıma daldırın.