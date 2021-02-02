Mübadelenin 98. yıldönümünü pandemiye rağmen unutmadılar

98 yıl önce Yunanistan'dan 500 bin civarı Türk, Türkiye'den ise 1 milyon 200 bin Rum'un yurtlarından, evlerinden, sokaklarından, komşularından, mezarlarından vatanlarından yarım kalan aşklarından dostluklarından, çocukluklarından ayrılmak zorunda kalmasının geride bıraktığı derin hüzünle gerçekleşen etkinlikte, Ayvalıklı mübadil torunları; günün anısına denize, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından gönderilen bir çelenk ile onlarca karanfili bıraktı.

3. kuşak mübadil Neşe Albayrak, Lozan antlaşması sonrasında gerçekleşen mübadelenin 98. yıldönümünü anmak için toplandıklarını anlattı.

Aslen Girit Adası'nın Resmo ve Hanya köylerinden gelen bir ailenin torunu olduğunu kaydeden Albayrak, “Ben, anneannemin ve aile büyüklerimizin mübadele döneminde yaşadıkları acı hatıraları dinleyerek büyüdüm” dedi.

Albayrak şöyle devam etti: “Bizim için Girit Adası çok özeldir. Bu duygularla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a bu özel günü anmak istediğimizi söyledik. Sağolsun son derece duyarlı davrandı ve kendisi de bizim acılarımıza ortak olmak istedi. O'nun da verdiği destekle bugün burada toplandık. Sağolsun teveccüh göstererek mübadil ailelere dağıtılmak üzere hediyelerini de göndermiş. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz.”

“ATALARIMIZIN RUHU ŞAD OLSUN”

3. kuşak mübadil torunlarından Cenap Kazaz da, bulundukları noktanın 98 yıl önce adalardan gelen mübadillerin Anadolu'ya ilk ayak bastıkları yer olduğunu hatırlatarak, “Bugün de burada geçmişten bugüne kadar gelen atalarımızın ruhlarının şad olması için bir araya geldik” dedi.

Kazaz şöyle konuştu: “Esasında 30 Ocak 1913 mübadelenin anlaşmasının yapıldığı gündür. Ama pandemi koşulları nedeniyle bu yıl 2 günde olsa gecikmeli olarak bu özel günü kutlamak zorunda kaldık. Bugün anma toplantısını gerçekleştirdiğimiz bu nokta bizim için son derece anlamlı bir yerdir. Biz de atalarımızın izinden giderek, onlara layık olmaya çalışacağız.”

“ONLARIN MADİNESLERİ, BİZİM NİNNİLERİMİZLE BÜYÜDÜK”

Mübadil torunlarından Hakan Dinç ise şunları söyledi: “Çekirdek ailem İzmir'de yaşamasına rağmen ben ilkokul ve ortaokul çağlarında hep Ayvalık'taydım. Mübadil bir ailenin çocuğu olarak büyümek demek; bir taraftan Midilli, bir taraftan da Ayvalık olmak üzere iki farklı kültürü almak demek. Onların madinesleri, bizim ninnilerimizle büyümek demek.

Onların yemekleri, türküleri ve şarkılarıyla büyümek demek. Uzun yıllar Türkçe radyo dinlemeden büyümek demek. İçinde çok az Türkçe kelimenin bulunduğu cümlelerle büyümek demek. Ben, turist rehberi olduğum için Midilli'ye çok kez gittim ve aynı acıların orada da yaşandığına tanık oldum. Bugün burada çok daha kalabalık olmasını beklerdim. Günümüzde yaklaşık 10 milyon aileyi ilgilendiren bu konuda duyarlılık olmalıydı.”