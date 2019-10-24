Müge Anlı’ya çıkan Osman Yalçınkaya’dan korkunç itiraf: ‘Eşimi öldürüp yaktım’

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesinde oturan emekli belediye işçisi Osman Yalçınkaya, geçen yıl Müge Anlı’nın programına çıkarak eşinin kayıp olduğunu bildirmiş ve bulunması için yardım istemişti. Gözü yaşlı koca, eşi Fatma Birgül Yalçınkaya’nın Alzheimer hastası olduğunu da belirtmişti…

Ne var ki dün, Fatma Birgül Yalçınkaya’nın öldürüldüğü ortaya çıktı. Meğer Osman Yalçınkaya eşini sürekli unutkanlık yaşadığı için sinirlendirip öldürmüş. Kayseri’de eşini öldürüp yaktıktan sonra cesedi görünmesin diye üzerine çöp poşetleri koyan ve kayıp başvurusunun ardından Müge Anlı’ya katılan yaşlı adamın anlattığına göre, dışarıda vakit geçirmek bahanesiyle Alzheimer eşini Ahi Evran Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanına götürüp boğarak öldürmüş. Öldürdükten sonra ise yaktığını itiraf eden emekli belediye işçisi, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



KAN DONDURAN DETAYLAR

Polisin titiz bir çalışmayla ortaya çıkardığı cinayette ise detaylar kan dondurdu. Yalçınkaya’nın, programa katılmasının yanında, eşi için oğluna kayıp broşürü hazırlattığı, belli aralıklarla polis merkezine giderek eşi hakkında bilgi olup olmadığını sorduğu belirlendi. Zanlı Yalçınkaya, polislere de sinirlendi ve ‘siz unutmadınız mı?’ diye tepki gösterdi.

Yalçınkaya’nın kendisini yakalayan polislere “Ben unuttum siz unutmadınız mı? ‘Belediye orayı ev yapacağız’ diye düzlemişti. Delillerle nasıl ulaştınız, beni bulamayacaksınız diye rahat rahat geziyordum” ifadelerini kullandığı öğrenildi.