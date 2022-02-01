Nesli tükenmek üzere! Parçalanmaktan son anda kurtarıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan karaca, başarılı bir ameliyatın ardından tedaviye alındı.

Ahmet KAYA

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Kabaklar Mahallesinde köpeklerin bir karacaya saldırdığını gören vatandaşlar olaya müdahale ederek son anda karacayı kurtardı.

Yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı’na getirilerek tedavi altına alındı.

Kar nedeniyle aç kaldığı için ilçeye gittiği belirtilen karacanın tedavisiyle ilgili bilgi veren Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Hayvan bitkin haldeydi. Vücudunun çeşitli bölümlerinde yırtık ve kanamalar vardı. Tedavisinin 10 gün süreceğini tahmin ediyoruz. Bu hayvanların nesli tükenmek üzere” dedi.

YENİDEN DOĞAYA SALINACAK

Hayvanat Bahçesi'ne giderek yaralı karacanın tedaviyle ilgili bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Tedavinin ardından karaca, inşallah sağlığına kavuşacak. Yeniden doğal hayatına bırakacağız” diye konuştu.