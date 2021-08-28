Maddi sıkıntılar çeken tiyatrocu, miras kalan mezarlıklarını satışa çıkardı

İstanbul'da kardeşleriyle yaşayan tiyatro sanatçısı Orhan Çağlar, iki yıl boyunca sahne alamayınca maddi sıkıntılar çektiğindedn çözümü babadan kalan mezarlık parsellerini satmakta buldu.

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Pandemi nedeniyle tiyatroların kapanmasından ötürü iki yıldır sahne alamayan sanatçı Orhan Çağlar, babasından kendisine ve kardeşlerine kalan mezarı satışa çıkardı, Rize'nin çeşitli yerlerine afişler astı.

Çağlar, “Tuza Sanat Tiyatrosu’nu kurduğumuzda işler güzel gidiyordu ama pandemi işlerimizi bitirdi adeta. Tüm tiyatro sanatçıları için geçerli bu. İki yıl çalışamayınca darboğaza girdik. Böyle büyük bir mezarlık yerimiz var. Satılığa çıkardık burayı. Epey bir rağbet var, güzel bir mezarlık çünkü. Caminin hemen altında. Bakalım sonu ne olur” dedi.

Mezarlık yeri için arayanlardan pazarlık yapanların olduğunu sözlerine ekleyen Çağlar, “Büyük bir mezarlık yeri burası. Annemin mezarı da burada. Büyük bir yer olunca, maddi de çıkmaza girince dedik böyle bir şey yapalım. Kardeşler de onay verdi, şimdi buradayız. Şimdiye kadar 2 parsel verdik. Zaten 1-2 parsel daha verdik mi yeterli olacak. Her şeyde bir pazarlık söz konusu olduğu gibi burada da fiyat aralığına itiraz eden oluyor. Bizim bir mezarlığımız 6 bin 500, 7 bin lira civarına geliyor” diye konuştu. (İHA)